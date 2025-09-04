Günlük burç yorumları (4 Eylül 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Eylül 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün içsel gücünüzü dışa vurma zamanı. Zihninizde bir süredir taşıdığınız fikirleri artık hayata geçirmek istiyorsunuz. Özellikle kariyerle ilgili projelerde risk almaktan korkmayın; cesaretiniz destekleniyor. Aşk hayatınızda ise biraz sabırsız davranabilirsiniz. Partnerinizin tempo farkı, yanlış anlamalara yol açabilir. Anlamaya çalışmak, çözümün ilk adımı olabilir. Maddi anlamda ise beklenmedik bir harcama sizi biraz zorlayabilir.