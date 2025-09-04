Günlük burç yorumları (4 Eylül 2025)

Yengeç: Bugün empati yeteneğiniz sayesinde etrafınızdaki birçok insanın sorununa çözüm olabilirsiniz. Ancak bu kadar çok başkalarıyla ilgilenmek, kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmenize neden olabilir. Aşk hayatında romantik ama kırılgan bir gün. Partnerinizin bir sözü sizi derinden etkileyebilir. Bu etkiyi yapıcı hale getirmek için duygularınızı ifade etmeniz önemli. İş yaşamında ise bir arkadaşınızdan alacağınız öneri sayesinde yönünüz netleşebilir. Maddi anlamda sakin kalmalı ve yeni borçlardan kaçınmalısınız.