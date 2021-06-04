Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 4 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

04.06.2021 - 06:36

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 1

Venüs-Jüpiter’e gülümsüyor

Maddi, manevi her konuda çok daha şanslı bir gün geçirmemiz olası. O nedenle geleceğe bakarak adım atmak bugün ideal.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün kendinizi kandırma potansiyeliniz hayli yüksek, gerçekleri bambaşka bir perspektiften görme şansını iyi kullanmanız da fayda var.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 3

Boğa

Çok daha kendinizi dinlediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Evham yapmanın hiç zamanı değil. Maddi anlamda enteresan gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 4

İkizler

Karsızlık yaşayacağınız bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle önünüzden geçecek olan fırsatları iyi değerlendirin bu aralar.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Özellikle yurtdışı veya eğitim alanında hoş, güzel haberler, gelişmeler olabilir o nedenle bunu değerlendirmeniz sizin için iyi duruyor.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 6

Aslan

Tanıtım, reklam, kendinizi parlatmanız için bugün gökyüzü pek müsait. Bu konuda yakın çevrenizden destek almanız sizin için iyi olacaktır.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 7

Başak

Eşinizle, sevgilinizle polemiğe girmeden bugün konuşarak iş çözmeniz mümkün. Bekar başaklar için evlilik adımı gelebilir. İyi düşünün.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 8

Terazi

Evlilik, ortaklık gibi konular sizin içinde bugün hoş gelişmelere açık duruyor. Olmadık birilerinin dediklerine hareket etmediğiniz sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 9

Akrep

Sağlığınızda ve iş ortamında güzel gelişmeler olabilir. Kendinize biraz daha özen göstermeniz için ideal bir gün. Yapın güzel bir şeyler kendinize.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 10

Yay

Aşk konusunda dolu dizgin bir gün. Gökyüzü bu konuda sizi destekler nitelikte. Sevgiliniz yoksa biraz sağınıza, solunuza bakının derim.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Hep para konusunda aman dikkat dedim sizin için. Bugün artık dalından meyveleri toplama günü, bu aralar atacağınız adımlar olumlu duruyor.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 12

Kova

Yakın çevrenizle para konuşmadığınız sürece güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Ve fakat işinizde gelen fırsatları bugün değerlendirin derim.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021 - 13

Balık

Bugün duyduklarınızın ne kadar gerçek olduğunu sorgulayın. Çok daha şanslı bir gün. Bugünü kendiniz için yeni adımlar atmak için kullanın.

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