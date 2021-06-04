Günlük burç yorumları - 4 Haziran 2021

04.06.2021 - 06:36
Venüs-Jüpiter’e gülümsüyor
Maddi, manevi her konuda çok daha şanslı bir gün geçirmemiz olası. O nedenle geleceğe bakarak adım atmak bugün ideal.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün kendinizi kandırma potansiyeliniz hayli yüksek, gerçekleri bambaşka bir perspektiften görme şansını iyi kullanmanız da fayda var.
Boğa
Çok daha kendinizi dinlediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Evham yapmanın hiç zamanı değil. Maddi anlamda enteresan gelişmeler olabilir.
İkizler
Karsızlık yaşayacağınız bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle önünüzden geçecek olan fırsatları iyi değerlendirin bu aralar.
Yengeç
Özellikle yurtdışı veya eğitim alanında hoş, güzel haberler, gelişmeler olabilir o nedenle bunu değerlendirmeniz sizin için iyi duruyor.
Aslan
Tanıtım, reklam, kendinizi parlatmanız için bugün gökyüzü pek müsait. Bu konuda yakın çevrenizden destek almanız sizin için iyi olacaktır.
Başak
Eşinizle, sevgilinizle polemiğe girmeden bugün konuşarak iş çözmeniz mümkün. Bekar başaklar için evlilik adımı gelebilir. İyi düşünün.
Terazi
Evlilik, ortaklık gibi konular sizin içinde bugün hoş gelişmelere açık duruyor. Olmadık birilerinin dediklerine hareket etmediğiniz sürece sorun yok.
Akrep
Sağlığınızda ve iş ortamında güzel gelişmeler olabilir. Kendinize biraz daha özen göstermeniz için ideal bir gün. Yapın güzel bir şeyler kendinize.
Yay
Aşk konusunda dolu dizgin bir gün. Gökyüzü bu konuda sizi destekler nitelikte. Sevgiliniz yoksa biraz sağınıza, solunuza bakının derim.
Oğlak
Hep para konusunda aman dikkat dedim sizin için. Bugün artık dalından meyveleri toplama günü, bu aralar atacağınız adımlar olumlu duruyor.
Kova
Yakın çevrenizle para konuşmadığınız sürece güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Ve fakat işinizde gelen fırsatları bugün değerlendirin derim.
Balık
Bugün duyduklarınızın ne kadar gerçek olduğunu sorgulayın. Çok daha şanslı bir gün. Bugünü kendiniz için yeni adımlar atmak için kullanın.