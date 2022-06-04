Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 04.06.2022 - 09:26
Ay Aslan burcuna geçti. Duygular başta olmak üzere her konuda abartıya varan noktalar olabilir. Taşkın tavırlar ve romantik yaklaşımlar söz konusu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Rekabetten uzak, keyif veren aktivitelerde bulunabilir, tek olduğunuzu bildiğiniz alanlara yönelebilirsiniz.
Boğa
Çocuklarınıza karşı korumacı bir davranış geliştirebilir, ailenize daha çok yaklaşabilirsiniz.
İkizler
Yönetme arzusu duyabilir, çevrenizdekilere buyurgan tavırda olabilirsiniz. Kendinizi kırıcı olmadan ifade edin.
Yengeç
Gösterişli jestlerde bulunabilir, sevdiklerinizi cömertliğinizle şımartabilirsiniz. Ölçüyü kaçırmamaya bakın.
Aslan
Yüksek başarılara ulaşabilir, az çaba ile çok şey elde edebilirsiniz. Odak noktanızda siz ve sizin istekleriniz yer alabilir.
Başak
Hissettiğiniz baskıyı dışa vurmanız gerekebilir. Bunu yapmadığınız takdirde başta kendinize karşı olmak üzere hırçınlaşabilirsiniz.
Terazi
Karşı cinsin ilgisini ve beğenisini alabilir, keyifli toplantılara katılabilirsiniz. Yine de üslubunuza dikkat!
Akrep
Başka bir yön bulmaya veya yeni yollar aramaya itilebilirsiniz. Memnuniyet hissetmekte zorlanabilirsiniz.
Yay
Eğitime ve öğrenmeye odaklanabilirsiniz. Fikirlerinize gösterdiğiniz bağlılık, bağnazlık noktasına varabilir.
Oğlak
Gerginlik hissedebilir, denge kurmakta zorlandığınızı düşünebilirsiniz. Başkalarının iyi niyetli çağrılarına olumlu cevaplarla karşılık verebilirsiniz.
Kova
İlişkileriniz ve ortaklıklarınızda ben/biz dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Karşılıklı anlayış göstermeniz gereken durumlar olabilir.
Balık
Ertelediğiniz ve sürekli ötelediğiniz işlerinize odaklanabilirsiniz. Fiziksel ortamınızı temizlemek ve arındırmak isteyebilirsiniz.