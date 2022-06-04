Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.06.2022 - 09:26

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 1

Ay Aslan burcuna geçti. Duygular başta olmak üzere her konuda abartıya varan noktalar olabilir. Taşkın tavırlar ve romantik yaklaşımlar söz konusu.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 2

Koç

Rekabetten uzak, keyif veren aktivitelerde bulunabilir, tek olduğunuzu bildiğiniz alanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 3

Boğa

Çocuklarınıza karşı korumacı bir davranış geliştirebilir, ailenize daha çok yaklaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 4

İkizler

Yönetme arzusu duyabilir, çevrenizdekilere buyurgan tavırda olabilirsiniz. Kendinizi kırıcı olmadan ifade edin.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Gösterişli jestlerde bulunabilir, sevdiklerinizi cömertliğinizle şımartabilirsiniz. Ölçüyü kaçırmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 6

Aslan

Yüksek başarılara ulaşabilir, az çaba ile çok şey elde edebilirsiniz. Odak noktanızda siz ve sizin istekleriniz yer alabilir.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 7

Başak

Hissettiğiniz baskıyı dışa vurmanız gerekebilir. Bunu yapmadığınız takdirde başta kendinize karşı olmak üzere hırçınlaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 8

Terazi

Karşı cinsin ilgisini ve beğenisini alabilir, keyifli toplantılara katılabilirsiniz. Yine de üslubunuza dikkat!

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 9

Akrep

Başka bir yön bulmaya veya yeni yollar aramaya itilebilirsiniz. Memnuniyet hissetmekte zorlanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 10

Yay

Eğitime ve öğrenmeye odaklanabilirsiniz. Fikirlerinize gösterdiğiniz bağlılık, bağnazlık noktasına varabilir.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Gerginlik hissedebilir, denge kurmakta zorlandığınızı düşünebilirsiniz. Başkalarının iyi niyetli çağrılarına olumlu cevaplarla karşılık verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 12

Kova

İlişkileriniz ve ortaklıklarınızda ben/biz dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Karşılıklı anlayış göstermeniz gereken durumlar olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Haziran 2022) - 13

Balık

Ertelediğiniz ve sürekli ötelediğiniz işlerinize odaklanabilirsiniz. Fiziksel ortamınızı temizlemek ve arındırmak isteyebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER