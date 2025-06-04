Günlük burç yorumları (4 Haziran 2025)

Kova

Bugün sıra dışı fikirlerinle dikkat çekeceksin. Özellikle yaratıcı alanlarda ya da teknolojiyle ilgili konularda başarı seni bekliyor olabilir. Rutin dışına çıkmak seni rahatlatacak. Yeni bir proje ya da girişim için cesaret buluyorsan, bu enerjiyi kaçırma. Aşk hayatında sürpriz bir gelişme seni şaşırtabilir. Partnerinle spontane bir karar alabilirsiniz. Bekarsan, alışılmışın dışında biri ilgini çekebilir. Bugün kuralları yıkmak değil, yeniden tanımlamak zamanı. Farklılığını saklama, sergile. Sıradanlıktan sıkıldığın bu dönemde seni yenileyen şeyler karşına çıkacak. Kendi oyun alanını kendin yarat.