Günlük burç yorumları (4 Haziran 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Haziran 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün cesur kararlar alabileceğin bir gün. Özellikle iş ya da eğitim hayatında radikal bir adım atmak isteyebilirsin. İçinde bir süredir büyüyen o “değişim” arzusu artık daha fazla bastırılamayacak hale gelebilir. Bu adımı atmadan önce biraz düşünmekte fayda var ama tereddütle vakit kaybetme. Bugün kendi gücünü ve sınırlarını yeniden tanımlayabilirsin. Adım attığın alanlar seni zorlayacak olsa da, potansiyelini açığa çıkarma vakti geldi.