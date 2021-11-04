Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 00:05
Yeni ay öncesi zorlu bir gün
Uranüs, Satürn etkisi altında yine zorlayan günlerden geçiyoruz. Bugün daha sabırlı olmaya gayret edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Resmi işler bugün bir anda üzerinize yıkılacakmış gibi hissedebilirsiniz. O nedenle uzmanına danışmayı unutmayın.
Boğa
Aleni, gözünüzün içine baka baka bugün hakkınızda manasız kelamlar edebilirler. Gülümseyip geçerseniz kazanırsınız.
İkizler
Sağlık konusunda bu hafta sonuna kadar üreme yolları ve cinsel hastalıklara dikkat edin.
Yengeç
Aşk konusunda ani çarpıcı gelişmeler yaşamanız pek mümkün bu aralar. O nedenle kendinizi soğukkanlı tutun.
Aslan
Aile ilişkilerinde sıkıntılı bir gün yaşamanız olası. Hele miras, gayrimenkul konuları varsa sabırlı olun.
Başak
Para konusunda belki de yılın en dikkatli olmanız gereken zamanındasınız. Sabırlı ve güçlü durun.
Terazi
Maddi konularda yeni başlangıçlara çevreniz sizi teşvik edebilir. Çok doğru bir zaman gibi görünmüyor. Temkinli olun.
Akrep
Hayatınızda önemli ve kritik bazı olayların kapısı bugünlerde açılacak gibi görünüyor. Uyanık olun!
Yay
Bu yeni ay ve öncesinde psikolojinizi korumanızda ciddi fayda var. Önünüzü net görmeniz gerekecek.
Oğlak
Para dışında her alanda olumlu ve atılıma açık bir gün. Ama siz yine de önümüzdeki haftayı değerlendirin.
Kova
İşten ayrılma veya işle ilgili kritik konularda ani gelişmelere açık bir gün. Pire için yorgan yakmaya değmez.
Balık
Yakın çevrenizle ağız dalaşı yaşamanız muhtemel. Ne kadar soğuk ve mesafeli olursanız o kadar sizin için iyi olur.