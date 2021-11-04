Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 00:05

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 1

Yeni ay öncesi zorlu bir gün

Uranüs, Satürn etkisi altında yine zorlayan günlerden geçiyoruz. Bugün daha sabırlı olmaya gayret edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 2

Koç

Resmi işler bugün bir anda üzerinize yıkılacakmış gibi hissedebilirsiniz. O nedenle uzmanına danışmayı unutmayın.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 3

Boğa

Aleni, gözünüzün içine baka baka bugün hakkınızda manasız kelamlar edebilirler. Gülümseyip geçerseniz kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 4

İkizler

Sağlık konusunda bu hafta sonuna kadar üreme yolları ve cinsel hastalıklara dikkat edin.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Aşk konusunda ani çarpıcı gelişmeler yaşamanız pek mümkün bu aralar. O nedenle kendinizi soğukkanlı tutun.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 6

Aslan

Aile ilişkilerinde sıkıntılı bir gün yaşamanız olası. Hele miras, gayrimenkul konuları varsa sabırlı olun.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 7

Başak

Para konusunda belki de yılın en dikkatli olmanız gereken zamanındasınız. Sabırlı ve güçlü durun.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 8

Terazi

Maddi konularda yeni başlangıçlara çevreniz sizi teşvik edebilir. Çok doğru bir zaman gibi görünmüyor. Temkinli olun.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 9

Akrep

Hayatınızda önemli ve kritik bazı olayların kapısı bugünlerde açılacak gibi görünüyor. Uyanık olun!

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 10

Yay

Bu yeni ay ve öncesinde psikolojinizi korumanızda ciddi fayda var. Önünüzü net görmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Para dışında her alanda olumlu ve atılıma açık bir gün. Ama siz yine de önümüzdeki haftayı değerlendirin.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 12

Kova

İşten ayrılma veya işle ilgili kritik konularda ani gelişmelere açık bir gün. Pire için yorgan yakmaya değmez.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2021) - 13

Balık

Yakın çevrenizle ağız dalaşı yaşamanız muhtemel. Ne kadar soğuk ve mesafeli olursanız o kadar sizin için iyi olur.

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