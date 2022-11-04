Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 1

Ay, Balık burcunda. Duygu ve sezgilerin akla hakim olması arada kalmışlık hissi verebilir, hata ve karışıklılara karşı dikkatli olmakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 2

KOÇ

Gerçeklerden uzaklaşarak hayal dünyasına sığınma eğiliminde olabilirsiniz, kendinizle baş başa kalacağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Sosyal gruplarda fikir uyuşmazlıkları yaşanabilir, bu uyuşmazlıklardan oluşan kriz ve kaoslara dikkat etmekte fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

İş hayatı, eğitim ve kariyer konularında yaratıcı eserler ortaya koyabilirsiniz, içsel derinliğinizi yansıtacak çalışmalar yapmak için uygun.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

İnandıklarınızdan güç alarak ilhamınızı geliştirebilirsiniz. Mekânsal anlamda değişikliğe ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Finansal konuları büyütmeye meyilli olabilirsiniz. Gerçekçi bir bakış açısı geliştirmek için partner ve ortaklarınızla görüşmelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

İkili ilişkilerinizde pembe bulutlar üzerinde hissedebilirsiniz, duygusal anlamda tatmin edici olaylar gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Günlük hayatın sıradanlığı can sıkıcı bir hal alabilir, rutin ve düzenlerin dışına çıkmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 9

AKREP

Yüzeysel ilişkilerden ziyade anlamlı ilişkiler ve derin bağlar kurma ihtiyacınız yoğun. Romantik ilişkilerinizin nabzını arttırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 10

YAY

Ailenizle iç içe vakit geçirebilir, evle ilgili işlerle meşgul olabilirsiniz. İnce hassasiyet gerektiren konulardan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Soyut ve duygulara hitap eden konularla ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı çeşitli alanlara kanalize etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 12

KOVA

Kendiniz için yeterince objektif olmakta zorlanabilirsiniz, mali konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (4 Kasım 2022) - 13

BALIK

Duyguların sezgilerle birleşmesi içinizdeki şefkat ve hassasiyeti arttırabilir. Çevrenizle etkileşimde bulunmak isteyebilirsiniz.

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