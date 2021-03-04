Günlük burç yorumları (4 Mart 2021)

04.03.2021 - 05:36
Para ile ilgili her şey bugün de
Bugün biraz daha ekonomik ve hesap kitap konularına dalabileceğimiz ve geleceğimiz adına hedefler koyabileceğimiz zamanları işaret ediyor
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlarım, Kredileriniz, borçlarınız ve eşinizin finansal durumuyla ilgili konular ön planda olacaktır bugün. Zihninizin daha hızlı çalışacağı ve daha hızlı kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz.
Boğa
Evlilik hayatınız ve iş ortaklıklarınızla ilgili konular bugün de ön planda olacaktır. Mars’ın burcunuzdaki seyahatini sonlandırıp İkizler burcuna girişi ile bir süredir hissettiğiniz gerginliği atmaya başlayacaksınız.
İkizler
Sağlığınızla ve günlük rutinlerinizle ilgili konular ön planda olacak. Kaldırın artık o narin vücudunuzu ve biraz spor falan yapın. Artık Mars burcunuzda mücadeleci ve girişken olmaya hazırlanın.
Yengeç
Sevgili yengeçlerim, bugün romantizm ihtiyacınız tavan yapacak gibi. Aşk hayatınız, hobileriniz ve çocuklarınızla ilgili konular ön planda olacaktır. Bari bugün kendinizi mutlu edin.
Aslan
Bugün, ailevi meseleler gündemde olacaktır, evinizin dekorasyon ve tadilat işleri için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yani anlayacağınız evcimen evcimen bir ruh halinde, angaryalarla dolanır olabilirsiniz.
Başak
Canım başaklar, Ay yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilere dikkat çekiyor. Kardeşleriniz, komşularınız ve kuzenlerinizle ilgili konular gündemde olacaktır. Konuşurken dikkat!
Terazi
Bugün size yeni kazanç kapıları aralanabilir, bütçe planlaması yapmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Ama uçmamaya dikkat edin ve bu konularda sakin olun.
Akrep
Kişisel hedeflerinize yönelmek ve kendinize vakit ayırmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Kendinizi bugün doğru adımlar atmak için koşullayın güzel şeyler olabilir.
Yay
Psikolojinizle ve bilinç altınızla ilgili konuların ön planda olacağı, yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün olacaktır. O nedenle bugün bir şekilde kendinizi rahat bırakın derim. Uğraşmayın onla bunla.
Oğlak
Oğlaklarım, bugün arkadaşlık ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gün, sosyalleşme isteğiniz artacaktır. Ama diğer yandan işler, koşturmalar… Rahat olacağız durumlar içinde olmaya gayret edin.
Kova
İş hayatınızdaki plan ve projelerinizi gözden geçirmek isteyeceğiniz bir gün olacaktır. Ama dikkatli olun, kaş yapayım derken göz çıkarma potansiyeliniz var. Sakin sakin yapın işinizi.
Balık
Güzel balıklarım, yurt dışı bağlantılı işlerinizi, hukuk ve eğitim konularını Ay gündeme taşıyor. Derin düşüncelere kapılacağınız, felsefe ve inançlar üzerine kafa yoracağınız bir gün olacaktır.