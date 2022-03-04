Günlük burç yorumları (4 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 09:17

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 1

Ay Koç burcunda seyrediyor, saç bakımı/cilt bakımı gibi uygulamalarda bulunabilirsiniz. Başlangıçlar için gereken motivasyonu hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 2

Koç

Hayatınızda önem arz eden kadınlarla duygulu paylaşımlarda bulunabilir, onlardan alacağınız destekle ilerleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 3

Boğa

İş hayatınızdaki kadın figürler, yüzeysel olmayan bilinçaltı dediğimiz korku ve kaygılarınızla yüzleşmenizi sağlayabilir. Olumlu olması adına teslimiyette fayda var.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 4

İkizler

Bulmayı umduğunuz aşka ve güzelliklere sokakta/çevrenizde rastlayabilirsiniz. Duygularınız dışa vurulmak için bekliyor olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 5

Yengeç

İkili ilişkilerde destekleyici tavır ve tutum görebilirsiniz, özellikle eşiniz ve partnerleriniz tarafından. Bu destek daha iyi yükselmenizi sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 6

Aslan

Uzak akrabalar ya da uzaklardan gelecek haberlerle mutlu olabilirsiniz. Finansal durumlarda pozitif ivmelerden bahsedilebilir.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 7

Başak

Estetik kaygı güderek çalışmalar yapabilir, yaptığınız her işten keyif ve haz almaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 8

Terazi

Yoğun romantik duygular içinde olabilirsiniz. Sevgi ve saygı ile yemekler yiyebilir, hoş vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 9

Akrep

Kardeşleriniz yahut yakınlarınızın sağlığıyla ilgilenebilir, yeni şifalı tarifler deneyebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için vakit ayırmayı isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 10

Yay

Göz önünde olduğunuz işlerden gelir elde edebilir, yaptığınız iş ve bulunduğunuz uğraşılardan hoşnut olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 11

Oğlak

Eviniz, aileniz ve yaşadığınız yer ile ilgili yeni fikirlere sahip olabilirsiniz. Alım-satım söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 12

Kova

İçine kapanık, biraz daha kendinize yönelmiş hissedebilirsiniz. Duygularınızı, hislerinizi ve fikirlerinizi sağaltmak adına yazı yazmayı deneyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Mart 2022) - 13

Balık

Çevreniz ve sevdikleriniz ile değerli hissedebilir, onların varlığının size güç kattığını düşünebilirsiniz. Öz değerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz.

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