Günlük burç yorumları (4 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 04.03.2022 - 09:17
Ay Koç burcunda seyrediyor, saç bakımı/cilt bakımı gibi uygulamalarda bulunabilirsiniz. Başlangıçlar için gereken motivasyonu hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Hayatınızda önem arz eden kadınlarla duygulu paylaşımlarda bulunabilir, onlardan alacağınız destekle ilerleyebilirsiniz.
Boğa
İş hayatınızdaki kadın figürler, yüzeysel olmayan bilinçaltı dediğimiz korku ve kaygılarınızla yüzleşmenizi sağlayabilir. Olumlu olması adına teslimiyette fayda var.
İkizler
Bulmayı umduğunuz aşka ve güzelliklere sokakta/çevrenizde rastlayabilirsiniz. Duygularınız dışa vurulmak için bekliyor olabilir.
Yengeç
İkili ilişkilerde destekleyici tavır ve tutum görebilirsiniz, özellikle eşiniz ve partnerleriniz tarafından. Bu destek daha iyi yükselmenizi sağlayabilir.
Aslan
Uzak akrabalar ya da uzaklardan gelecek haberlerle mutlu olabilirsiniz. Finansal durumlarda pozitif ivmelerden bahsedilebilir.
Başak
Estetik kaygı güderek çalışmalar yapabilir, yaptığınız her işten keyif ve haz almaya çalışabilirsiniz.
Terazi
Yoğun romantik duygular içinde olabilirsiniz. Sevgi ve saygı ile yemekler yiyebilir, hoş vakit geçirebilirsiniz.
Akrep
Kardeşleriniz yahut yakınlarınızın sağlığıyla ilgilenebilir, yeni şifalı tarifler deneyebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için vakit ayırmayı isteyebilirsiniz.
Yay
Göz önünde olduğunuz işlerden gelir elde edebilir, yaptığınız iş ve bulunduğunuz uğraşılardan hoşnut olabilirsiniz.
Oğlak
Eviniz, aileniz ve yaşadığınız yer ile ilgili yeni fikirlere sahip olabilirsiniz. Alım-satım söz konusu olabilir.
Kova
İçine kapanık, biraz daha kendinize yönelmiş hissedebilirsiniz. Duygularınızı, hislerinizi ve fikirlerinizi sağaltmak adına yazı yazmayı deneyebilirsiniz.
Balık
Çevreniz ve sevdikleriniz ile değerli hissedebilir, onların varlığının size güç kattığını düşünebilirsiniz. Öz değerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz.