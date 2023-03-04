Günlük burç yorumları (4 Mart 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Mart 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 1

Ay, aslan burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün seçimlerinizde biraz cafcaflı olmanız mümkün. Hiç kullanmayacağınız bir şeyler alabilirsiniz.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 2

KOÇ

Bir süredir uğraştığınız iş için iyi bir çıkış yolu bulacaksınız. Bugün herhangi bir sorunu tartışmanın size çok ama çok yardımı olabilir. 

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 3

BOĞA

Bugün düne göre daha heyecanlı olabilirsiniz. Aşk performansınız güçlü olabilir, seks hayatınızda kusursuz uyumu bugün yakalamanız mümkün. 

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 4

İKİZLER

Bugün pek iyi bir gün olmayabilir çalışmak için. İşlerin nasıl gittiği konusunda kaygılı veya tatminsiz bir yerde hissedebilirsiniz kendinizi. 

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 5

YENGEÇ

Günün ilk saatlerinde sağlık durumları biraz sizi zorlayabilir. Bu keyifsizliği üzerinizden atmanız için kendinize küçük değişikler yapmaya bakın derim.  

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 6

ASLAN

Bu günlerde insanlar sizi gerçekten kavgaların tam da içine çekebilir. Bu tip durumları fark edip hemen nazikçe uzaklaşın derim. 

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 7

BAŞAK

Bir arkadaşınızı veya akrabanızı görmek için şehir dışına kısa bir yolculuk planlayabilirsiniz. Ve çalışıyorsanız bugün, strese maruz kalabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 8

TERAZİ

Kendinizi sevdiklerinizin güvenli kollarına bırakmanızı tavsiye ederim. Yurtdışını ziyaret etmek için bir planınız varsa doğru kontakları kurmalısınız.  

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 9

AKREP

Bugün meditasyon yapmanız, yürüyüşe çıkmanız veya sadece sevdiklerinizin arkadaşlığını yaşamanızı önerilir. Buna ihtiyaç hissedebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 10

YAY

Bugün sanat ve estetik işlerle meşgul olacaksınız gibi durmakta. Evde akraba ziyareti nedeniyle bir kalabalık yaşayabilirsiniz. Gülümseyin.  

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 11

OĞLAK

Her görevi dikkatli bir şekilde tamamlarsanız hem maddi hem de manevi anlamda bugün tatmin olmuş olursunuz.  Baş ağrısı sorunu yaşamanız mümkün. 

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 12

KOVA

Bir erkeğin yardımıyla karmaşık, asla çözülmez diyeceğiniz sorunlar çözülecek. Ek olarak bugün zihinsel rahatlama yaşayacaksınız.  

Günlük burç yorumları (4 Mart 2023) - 13

BALIK

Anne babanı ve diğer aile üyelerini sever ve onlara bakarsan bugün kendini kayıtsız şartsız çok daha iyi hissedeceksin. Bundan kendini mahrum etme.  

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