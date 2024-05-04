Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2024)

BAŞAK

Sevgili Başak, bugün partneriniz veya ortaklarınızla ilgili sizi kısıtlayan, bunaltan düşünce ve duygulardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Eşinizin sorumlulukları ve yerine getirilmesi gereken görevleri hakkında bir beklentiye girebilirsiniz. Hayatınızdaki insanların duygusal olarak size ihtiyacı olabilir, bağımlılık derecesine ulaşan ilişkileri düşünecek ve insanların sizden beklentilerine daha çok önem vereceksiniz. Kendinizden ne kadar ödün verdiğinizi bir kere daha anlayabileceğiniz bir gün.