Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 4 Mayıs 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay Balık burcunda ve Satürn kavuşum etkisiyle günü başlatıyoruz. Duygularımızı aktarmakta, ifade etmekte güçlük çekebiliriz. Kendimizi sınırlanmış, kısıtlanmış hissedebiliriz. Akşam 20:00 itibariyle Ay-Neptün kavuşum etkisi başlıyor. Akşam saatlerinde manevi yönümüzü aktif etmek, dua etmek, meditasyon yapmak zihnimizi toparlamamıza ve harekete geçmek adına motivasyonumuzu toplamamıza yardım edebilir. Melankolik duygulara kapılırsak gece huzursuz ve çatışmacı bir ruh haline bürünebiliriz. Cumartesi gecesi dışarı çıkacaklar için hızlı ve aksiyon dolu deneyimler gerçekleşebilir. Jüpiter’in Algol derecesine yaklaştığı bugünlerde tehlike arz edecek alanlardan uzak durmakta fayda var.