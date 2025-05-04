Günlük burç yorumları (4 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün enerjin biraz dalgalı olabilir. Sabah saatlerinde kendini yorgun hissedebilir, biraz tembellik yapmak isteyebilirsin. Ancak gün ilerledikçe motivasyonun artacak ve daha aktif hale geleceksin. Özellikle dışarı çıkmak, doğayla iç içe olmak sana iyi gelebilir. Sevdiklerinle keyifli vakit geçirmek, içindeki enerjiyi yükseltebilir. Ancak akşam saatlerinde iletişim konularında dikkatli olmalısın. Ani tepkiler vermek, gereksiz tartışmalara yol açabilir.