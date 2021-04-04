Günlük burç yorumları (4 Nisan 2021)

04.04.2021 - 09:04
Ve Merkür artık Koç burcunda
Merkür Koç burcunda, bizi daha hızlı düşünmemizi sağlayacak. Birilerini dinlerken tahammülsüz olmayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar “Pazar günü de kariyer, iş mi konuşulurmuş?” demeyin enteresan gelişmeler olabilir ve siz bu anlamda ciddi bir biçimde hareketlilik içine girebilirsiniz.
Boğa
Yurtdışından, ya da uzakta olan bir yakınınızdan arkadaşınızdan haber alabilirsiniz, onunla ilgili gelişmeler duyabilirsiniz. Eğer mevzu sizi ilgilendiriyorsa abartmadan anlayın konuyu.
İkizler
Sevgili İkizler bugün her ne kadar önünüze aşk ve cinsellikle ilgili fırsatlar, hoş dakikalar düşecekmiş gibi olsa da, temkinli olmanızda fayda var. Hayal kırıklıklarına açık bir gün.
Yengeç
Bugün ne yapın edin ama karınızla, kocanızla kesinlikle tartışmayın. Bu durumdan zararlı çıkacak olan siz olabilirsiniz. O nedenle dikkatli olmanızda fayda var.
Aslan
Sevgili aslanlar bugün spor yapacağım diye tutturup tehlikeli aktiviteler içine girmeyin derim. Çünkü Ay bugün sağlık konusunda temkinli olmanızı söylemekte.
Başak
Sevgili başaklar aile büyüklerimiz hep sağlıklı ve başımızda kalsınlar ama bazen tahammül gücümüzü test ederler. İşte o gün bugün. Yapabileceğiniz en harika şey; Susmak!
Terazi
Canım terazilerim bilirim siz tatliş tatliş ortamı germeden iş halledersiniz ama bugün tam tersi sizin gerginliğinizin alınması gereken bir gün. Bunu sizin için yapan var mı?
Akrep
Sevgili akrepler, varsa tansiyon probleminiz veya kalp damar ile ilgili sıkıntılar bugün dikkatli olun. Aynı zamanda yakın çevrenizle keyifsiz konuşmalar olursa kulak asmayın.
Yay
Maddi konuda ani çarpıcı, hoş haberler almanız mümkün. Önünüzdeki dönem için eğer bir yatırım yapmayı planlıyorsanız bunu gerçekleştirmek adına kararlar verebilirsiniz.
Oğlak
Ve işte kendiniz için güzel şeyler yapmanız için iyi bir gün. Sevgili oğlaklar bugün dikkatli olmanız gereken bir gün. Kendiniz ve çevreniz için bir şeyler yapmak isterken yanlış anlaşılabilirsiniz.
Kova
Sevgili Kovalar bugün ruhsal ne varsa yapın. Buna tarot kartı açmakta dahil. Anlayacağınız fal bakma sırası sizde. Bunun yanında ruhunuza iyi gelecek şeyler yapmaya bakın.
Balık
Bugün sosyalleşmek için gayet güzel bir gün, ama çevrenizdeki insanlardan da diğer yandan bir anda sıkılıp kendi içinize kaçma ihtiyacı da duyabilirsiniz. O nedenle kendinizi zorlamayın.