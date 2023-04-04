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Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Nisan 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 1

Ay Başak burcunda ilerliyor saat 16:49 ile 00:51 arasında boşlukta olacak ve sonrasında Terazi burcuna geçiş yapacak. Hukuki konularda gelişmeler olabilir.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 2

KOÇ

Duygusallığınızın sizi esir alacağı bir gün olabilir. Partnerinizle yakınlaşmak onun hoşlandığı şeyleri yapmak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 3

BOĞA

Bazılarınız sadece maaşınızı artırmak için fazla mesai yapıyor olabilir bugün. İş ve aşk konusu bugün biraz birbirine girebilir.  Sakin ve sessiz kalın derim.  

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 4

İKİZLER

Fedakâr yönünüz bugün ağır basabilir. Heyecanlı ve pozitif haliniz size farklı imkanlar sunabilir. Yeni fırsatlara kapınız açık. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 5

YENGEÇ

Aile içi bir sorunu çözmek için bir aile üyesinin tam destek vermesi gerekebilir. Özellikle bu konu gayrimenkul ile ilgiliyse kesinlikle sonuç odaklı olun. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 6

ASLAN

İlgi beklediğiniz bir gündesiniz. Beklentinizin karşılığını alamamak sizi biraz üzebilir. Bu durumun çok sürmeyeceğini düşünmek size iyi gelebilir. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 7

BAŞAK

Yarı zamanlı çalışmak aşırı derecede zaman ve enerji tüketebilir. Bir aile büyüğüyle vakit geçirmek sizin için tavsiye edebilirim. Nasihat iyidir.  

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 8

TERAZİ

Fiziksel görünümüzle ilgili kararlar alabilirsiniz. Spor yapmak ve beslenme programı düzenlemek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili radikal kararlar alacağınız bir gün olabilir. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 9

AKREP

Ödünç verilen bir meblağı geri almaya çalışan kişiler için zorluklar yaşanabilir bugün. Gezi planlarınızda herhangi bir sorun olmayacak.  

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 10

YAY

İşinizle ilgili denge kurmaya çalışacağınız bir gün olabilir. İşyerinizde çıkan tartışmaların bitmesi için uzlaştırıcı bir kimliğe bürünmek size artı puan kazandırabilir. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 11

OĞLAK

Bugün muhtemelen size acil bir akademik veya eğitimle ilgili bir görev verilecek ve siz bu ödevi biraz isteksizce gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 12

KOVA

Kendi sağlığınız veya ailenizden bir bireyin sağlığı için para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Eğer hastaysanız ilaçlarınızı kullanmayı ihmal etmeyin. 

Günlük burç yorumları (4 Nisan 2023) - 13

BALIK

Bugün kazançlar muhtemelen artacak ve bu da beklenen mali sıkışıklığı önleyecektir. İş yerindeki bir sorun, komplikasyonları önlemek için ustaca ele alınabilir.

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