Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 00:02

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 1

Gülümsemeyi ihmal etmeyin.

Genel bir memnuniyetsizlik havası içinde olabiliriz. Ama merak etmeyin, bu geçici.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 2

Koç

Artık daha fazla para kazanma fırsatınız var. Cesaretle hak ettiğiniz yaşam tarzını yakalayabilirsiniz. Biraz daha fırsatları kollayın.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 3

Boğa

Yaratıcı dürtüleriniz, amacınıza yönelik ipuçlarıdır. Vizyonunuza sadık kalın ve sessizce hedefinize doğru ilerleyin. İyi bir gün.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 4

İkizler

Eski bir fikri yeni zirvelere taşımak için kanatlara ihtiyacınız olabilir. Ama unutmayın güneşe yaklaşırken bal mumu kanatlar eriyebilir.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Derinden bağlantı kurmak için duygusallık ve cinsellik arasındaki çizgiyi doğru irdeleyin. Gereksiz müdahalelerden kaçının.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 6

Aslan

İster sanatsal yönünüzü keşfedin ister eğlenin, yeni etkinliklere katılın ya da içinizdeki çocuğu yeniden keşfedin derim.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 7

Başak

Evrenin sizi çok daha olumlu romantik karşılaşmalara yönlendirmesine izin verin. Kalp atışlarınız beklenmedik bir şekilde artabilir.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 8

Terazi

Hem evde hem de işte birçok harika değişiklik sizi çevreliyor olabilir. Önceliklerinizi düşünün ve sağlam adımlar atmaya bakın.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 9

Akrep

Çevrenizde dönüştürücü hareketler oluyor ve hayatınızın gidişatını derinden değiştirebilir. Kendinize sadık kalın ve saygı kazanın.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 10

Yay

Vücudunuz bir tapınaktır. İhtiyacınız olanı elde etmek için daha az yiyin ve besin açısından zengin içecekler için. Sağlığa dikkat.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Artık yasal bir uzlaşma için hareket alabilirsiniz. İncelenmekte olan sözleşmeli anlaşmalar ve krediler artık lehinize çözümlenmeye hazır gibi.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 12

Kova

Para kazanmak, duygusal olarak tatmin ediciyse, sizin ve başkaları için bir kazan-kazan durumu içeriyorsa bugün adım atın.

Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022) - 13

Balık

Dürüst ve nazik bir şekilde iletişim kurmak, size en yakın olanlara hala umursadığınızı hatırlatır. O nedenle kendinizi bu konuda izleyin.

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