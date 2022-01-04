Günlük burç yorumları (4 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 00:02
Gülümsemeyi ihmal etmeyin.
Genel bir memnuniyetsizlik havası içinde olabiliriz. Ama merak etmeyin, bu geçici.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Artık daha fazla para kazanma fırsatınız var. Cesaretle hak ettiğiniz yaşam tarzını yakalayabilirsiniz. Biraz daha fırsatları kollayın.
Boğa
Yaratıcı dürtüleriniz, amacınıza yönelik ipuçlarıdır. Vizyonunuza sadık kalın ve sessizce hedefinize doğru ilerleyin. İyi bir gün.
İkizler
Eski bir fikri yeni zirvelere taşımak için kanatlara ihtiyacınız olabilir. Ama unutmayın güneşe yaklaşırken bal mumu kanatlar eriyebilir.
Yengeç
Derinden bağlantı kurmak için duygusallık ve cinsellik arasındaki çizgiyi doğru irdeleyin. Gereksiz müdahalelerden kaçının.
Aslan
İster sanatsal yönünüzü keşfedin ister eğlenin, yeni etkinliklere katılın ya da içinizdeki çocuğu yeniden keşfedin derim.
Başak
Evrenin sizi çok daha olumlu romantik karşılaşmalara yönlendirmesine izin verin. Kalp atışlarınız beklenmedik bir şekilde artabilir.
Terazi
Hem evde hem de işte birçok harika değişiklik sizi çevreliyor olabilir. Önceliklerinizi düşünün ve sağlam adımlar atmaya bakın.
Akrep
Çevrenizde dönüştürücü hareketler oluyor ve hayatınızın gidişatını derinden değiştirebilir. Kendinize sadık kalın ve saygı kazanın.
Yay
Vücudunuz bir tapınaktır. İhtiyacınız olanı elde etmek için daha az yiyin ve besin açısından zengin içecekler için. Sağlığa dikkat.
Oğlak
Artık yasal bir uzlaşma için hareket alabilirsiniz. İncelenmekte olan sözleşmeli anlaşmalar ve krediler artık lehinize çözümlenmeye hazır gibi.
Kova
Para kazanmak, duygusal olarak tatmin ediciyse, sizin ve başkaları için bir kazan-kazan durumu içeriyorsa bugün adım atın.
Balık
Dürüst ve nazik bir şekilde iletişim kurmak, size en yakın olanlara hala umursadığınızı hatırlatır. O nedenle kendinizi bu konuda izleyin.