Astrolog Murat İpek'ten 4 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay Balık burcunda ilerliyor\nKonuşmaktan ziyade bakışarak anlaşmak isteyebilirsiniz. Sezgiler tavan, dalgınlık ve unutkanlıklara karşı dikkatli olun.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nİçsel muhakemenizde neyin ne olduğunu göremeyebilir, kararsız kalabilirsiniz. Yeni kararlar almamanızda fayda var. Boğa\nSevdiklerinize karşı madden ve manen bonkör davranarak onları şımartabilir, sahip olduğunuz çevreye bakarak ne kadar şanslı olduğunuzu görebilirsiniz. İkizler\nBaba ve erkek aile büyüklerinden yana oldukça olumlu bir gün. İş ve çalışmalarınızda onların desteğini almak size yardımcı olabilir. Yengeç\nİçinizden geçenler karşınıza çıkabilir, aklınıza gelen başınıza gelebilir. Düşüncelerinizi iyiden yana kullanın derim. Aslan\nOrtaklı gelirlerinizde sürpriz artışlar söz konusu. Beklediğiniz finansal kaynaklar yüzünüzü güldürebilir. Başak\nDetaylara, gereksiz paravanlara takılmadan eşiniz veya partnerinizle romantizmin tadını çıkarabilir, sevgiyi derinden hissedebilirsiniz. Terazi\nEvcil hayvanlar ya da bakımını üstlendiğiniz hayvanlarla ilgilenebilirsiniz. Bakım vermenin almak kadar güzel olduğunu fazlasıyla biliyorsunuz. Akrep\nUmmadığınız kişilerden ummadığınız tavsiyeler alıp kendi içinizde çözemediğiniz sorunlara ışık tutabilirsiniz. Alıcı olup akışta kalmaya çalışın. Yay\nEbeveynlerinizden duyacağınız bir cümle, göreceğiniz bir hareket nereye ait olduğunu anlamanızı sağlayabilir. Sahip olduklarınıza başka bir gözle bakabilirsiniz. Oğlak\nBelirsizlikler sizi yorabilir, bunları gidermek adına hamlede bulunmak yerine beklemekte fayda var. Kova\nKendinizi bir kalıba sığdıramayabilirsiniz. Buna asla gerek de yok, sadece olduğunuz gibi kendinizi kabul edin. Balık\nYediklerinize dikkat etmekte yarar var. Kendinizle ilgili bazı şeylerden kaçarken abartıp ipin ucunu kaçırabilirsiniz.