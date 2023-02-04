Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 1

Ay, saat 9.18 ile 11.48 arasında boşlukta olacak. Öğleden sonra arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 2

KOÇ 

Bugün şanslısınız, aile ve iş hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz. Evinizi veya iş yerinizi güzelleştirmeye de karar verebilirsiniz. Mutlaka bir şeyler yapın derim.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 3

BOĞA 

Duygusal kontrolü koruyun. Aşırı duygusal davranışlar asla sağlıklı değildir. İş hayatında iyi gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızı alaya almayın.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Şu anda yatırım yapmak gibi finansal işlerle meşgul oluyorsanız kazanan siz olabilirsiniz. Biraz daha dikkatli ve özenli davranın.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ 

Eğer bir taşınma planı varsa, şimdi onu uygulama zamanı. Herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmaktan kaçının, başınız feci ağrıyabilir.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 6

ASLAN 

Sağlık konusunda endişeleriniz varsa bugün rahat olun. Evde tartışmalı bir konuyu gündeme getirirseniz, mevzu kontrolsüzce büyüyebilir.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugün yeni bir arkadaş edinmeniz için iyi bir fırsat var gökyüzünde. Yaptığınız her şeyde başarılı olacaksınız dersem çok abartmamış olurum.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Boş uğraşlara para harcamayın. Umut verici göründüğü için varsa yeni girişimlere devam edin. Aileniz taleplerinize karşı çok anlayışlı olacak.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 9

AKREP 

Bugün öğrenciler için eğitimleri ile ilgili belirli zorluklar olacak gibi görünmekte. Evde ve iş yerinde doğru dengeyi kurmanız pek mümkün.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 10

YAY

Bugün her görevi dikkatli bir şekilde tamamlarsanız başarılı olursunuz. Bir arkadaşın yardımıyla karmaşık sorunlar çözülecek gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Bugün yakın akrabalarla tanışmak size bazı yararlı bilgiler sağlayabilir. Gençler ve öğrenciler gelecek planlarını hafife almamalı derim.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 12

KOVA 

Bugün karı koca arasında anlaşmazlıkları çözmek için yakınınızdaki birilerine yardımınız dokunabilir. Ama siz aile terapisti değilsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023) - 13

BALIK

Bugün maddi, manevi her alanda kararlar vermeden önce her yeni plan hakkında kapsamlı bir tartışma yapın. İkna olursanız ne ala, başlayın.

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