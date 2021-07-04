Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 4 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

04.07.2021 - 07:18

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 1

 Ay Boğa burcunda. Diyet yapanlar dikkat

Hem hafta sonu hem de üstüne Ay Boğa da o nedenle abartılı yeme, içme durumları olabilir. Bari lokmanızı çok çiğneyin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugün yine harcama konusunda temkinli ve savurgan olmadan bir gün geçirmeniz gerekmekte. Para konusunda bütçenizde ani çıkışlara dikkat!

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Konuşmalarınızda bugün çevrenizi hayal kırıklığına düşürebilirsiniz. Ani çıkışlar söz konusu olabilir. Her aklınıza geleni ortaya dökmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Duygusal anlamda kırgınlıklara açık bir dönemden geçecek olabilirsiniz. O nedenle sabırlı olmanızda fayda var. Kendinizi olaylara bırakın derim.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Kalabalık yerlerden ve topluca yapılan etkinliklerden uzak kalın derim. Bir küçük espriniz bile yanlış anlamalara neden olabilir. Dikkatli konuşun!

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün ani gelişmeler doğrultusunda dinlenmek yerine kendinizi çalışırken bulabilirsiniz. Bu konuda yapmanız gerekenleri daha dikkatli yapın derim.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 7

Başak

Uzak yerlerden veya kişilerden “hay allah!” dedirtecek haberler alma olasılığınız hayli fazla o nedenle gelişmeleri iyi takip etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Uykunuza ve totalde ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Olur olmadık konularda kafanız karışabilir. Halsizlik ve yorgunluk çökebilir.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Saman alevi gibi tartışmalar yaşamanız olası. O nedenle bugün hele evliyseniz aman diyeyim eşinizden ve  ailenizden biraz uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 10

Yay

Temelde şanslı bir gün ve fakat iş ve işle ilgili konular yakanızı bırakmayabilir. O nedenle kendinizi bir şekilde koruyun olaylardan.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugün cinselliğinizi yaşamanız için hiç de iyi bir gün olmayabilir. Bin bir türlü tuhaflıklara  açık bir gün. Bir de üstüne bu konuda sorun yaşamayın.

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Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 12

Kova

Aile büyükleriyle tartışma yaşamanız veya keyifsiz haberler yaşamanız çok mümkün. O nedenle güçlü olmaya bakın. Beslenmeye dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021 - 13

Balık

Tam her şeyi toparladınız yol alacaksınız belki ama bir anda bütün planlarınız değişebilir. Kendinizi bugün çok da beklentide tutmayın

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