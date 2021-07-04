Günlük burç yorumları - 4 Temmuz 2021

04.07.2021 - 07:18
Ay Boğa burcunda. Diyet yapanlar dikkat
Hem hafta sonu hem de üstüne Ay Boğa da o nedenle abartılı yeme, içme durumları olabilir. Bari lokmanızı çok çiğneyin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün yine harcama konusunda temkinli ve savurgan olmadan bir gün geçirmeniz gerekmekte. Para konusunda bütçenizde ani çıkışlara dikkat!
Boğa
Konuşmalarınızda bugün çevrenizi hayal kırıklığına düşürebilirsiniz. Ani çıkışlar söz konusu olabilir. Her aklınıza geleni ortaya dökmeyin derim.
İkizler
Duygusal anlamda kırgınlıklara açık bir dönemden geçecek olabilirsiniz. O nedenle sabırlı olmanızda fayda var. Kendinizi olaylara bırakın derim.
Yengeç
Kalabalık yerlerden ve topluca yapılan etkinliklerden uzak kalın derim. Bir küçük espriniz bile yanlış anlamalara neden olabilir. Dikkatli konuşun!
Aslan
Bugün ani gelişmeler doğrultusunda dinlenmek yerine kendinizi çalışırken bulabilirsiniz. Bu konuda yapmanız gerekenleri daha dikkatli yapın derim.
Başak
Uzak yerlerden veya kişilerden “hay allah!” dedirtecek haberler alma olasılığınız hayli fazla o nedenle gelişmeleri iyi takip etmenizde fayda var.
Terazi
Uykunuza ve totalde ruh sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gün. Olur olmadık konularda kafanız karışabilir. Halsizlik ve yorgunluk çökebilir.
Akrep
Saman alevi gibi tartışmalar yaşamanız olası. O nedenle bugün hele evliyseniz aman diyeyim eşinizden ve ailenizden biraz uzak kalın.
Yay
Temelde şanslı bir gün ve fakat iş ve işle ilgili konular yakanızı bırakmayabilir. O nedenle kendinizi bir şekilde koruyun olaylardan.
Oğlak
Bugün cinselliğinizi yaşamanız için hiç de iyi bir gün olmayabilir. Bin bir türlü tuhaflıklara açık bir gün. Bir de üstüne bu konuda sorun yaşamayın.
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Kova
Aile büyükleriyle tartışma yaşamanız veya keyifsiz haberler yaşamanız çok mümkün. O nedenle güçlü olmaya bakın. Beslenmeye dikkat edin.
Balık
Tam her şeyi toparladınız yol alacaksınız belki ama bir anda bütün planlarınız değişebilir. Kendinizi bugün çok da beklentide tutmayın