Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 4 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 1

Ay Başak burcunda ilerliyor. Ertelenen ve angarya olarak görülen her işi nihayete erdirmek için uygun.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 2

Koç

Sağlığınızı yakından etkileyen gelişmelere şahit olabilirsiniz. İş hayatında duygusal bazlı kararlar almanız olası.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Ev hayatında yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. İrdeleyici tavırlar hayattan aldığınız keyfi etkileyebilir.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Ailenizin kaynaklarını finanse etmeye odaklanabilir, maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Güvenli ve huzurlu kollarınızı yakın çevrenize açabilir, onları sarıp sarmalamanızı gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Dikkatinizi tek bir işe ya da olaya verebilirsiniz. Detaylar ile meşgulken bütünü kaçırmamaya dikkat.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 7

Başak

Akışkan sohbetler ve keyifli toplantılarda bulunabilirsiniz. Entelektüel fikirleri hayata geçirmek için arayışlarınız olabilir.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Hayatın gündelik problemlerinden uzaklaşmak için iş ve eğitimi bir kaçış yolu olarak kullanmanız olası.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Sıkıcı rutinlere arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle mola verebilir, çeşitli tecrübelerinizi aktarmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 10

Yay

Kariyer motivasyonunuzu arttıracak ve tatmin sağlayacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Kontrat ve yasal prosedür gerektiren işlerde kolaylıklar söz konusu. Çeşitli dedikodular kulağınıza çalınabilir.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 12

Kova

Benim aklıma neden gelmedi diyebileceğiniz fikirler öğrenebilirsiniz. Basit düşünmek belki o kadar da basit değildir.

Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022) - 13

Balık

Gerçeğin zihninizdekinden farklı olduğunu sezinleyebilirsiniz. Bu farklılığın sonucu amacını aşan eleştirilere yol açabilir.

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