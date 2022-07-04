Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 00:01
Ay Başak burcunda ilerliyor. Ertelenen ve angarya olarak görülen her işi nihayete erdirmek için uygun.
Koç
Sağlığınızı yakından etkileyen gelişmelere şahit olabilirsiniz. İş hayatında duygusal bazlı kararlar almanız olası.
Boğa
Ev hayatında yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. İrdeleyici tavırlar hayattan aldığınız keyfi etkileyebilir.
İkizler
Ailenizin kaynaklarını finanse etmeye odaklanabilir, maddi fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Yengeç
Güvenli ve huzurlu kollarınızı yakın çevrenize açabilir, onları sarıp sarmalamanızı gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz.
Aslan
Dikkatinizi tek bir işe ya da olaya verebilirsiniz. Detaylar ile meşgulken bütünü kaçırmamaya dikkat.
Başak
Akışkan sohbetler ve keyifli toplantılarda bulunabilirsiniz. Entelektüel fikirleri hayata geçirmek için arayışlarınız olabilir.
Terazi
Hayatın gündelik problemlerinden uzaklaşmak için iş ve eğitimi bir kaçış yolu olarak kullanmanız olası.
Akrep
Sıkıcı rutinlere arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle mola verebilir, çeşitli tecrübelerinizi aktarmaktan keyif alabilirsiniz.
Yay
Kariyer motivasyonunuzu arttıracak ve tatmin sağlayacak gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.
Oğlak
Kontrat ve yasal prosedür gerektiren işlerde kolaylıklar söz konusu. Çeşitli dedikodular kulağınıza çalınabilir.
Kova
Benim aklıma neden gelmedi diyebileceğiniz fikirler öğrenebilirsiniz. Basit düşünmek belki o kadar da basit değildir.
Balık
Gerçeğin zihninizdekinden farklı olduğunu sezinleyebilirsiniz. Bu farklılığın sonucu amacını aşan eleştirilere yol açabilir.