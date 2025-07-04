Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2025)

Kova: Bugün ilişkiler ve iş birlikleri ön planda. Karşındaki insanlarla ortak paydada buluşmak, her zamankinden daha önemli hale gelecek. Yeni bir iş birliği ya da dostça bir diyalog seni farklı bir yöne taşıyabilir. Fikir alışverişleri zihin açıcı olabilir. Aşk hayatında ise farklı bakış açıları seni partnerine daha da yakınlaştırabilir. Yalnızsan, sana hem zihinsel hem duygusal olarak hitap eden biriyle tanışman mümkün. Bugün bireysellikten çok paylaşımın ön planda olduğu bir gün. Anlaşmazlıkları çözmek için empati ve açık iletişim anahtarın olacak.