Günlük burç yorumları (4 Temmuz 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Temmuz 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün karşına çıkan fırsatları değerlendirmek için ani kararlar almak zorunda kalabilirsin. İçgüdülerin kuvvetli olacak fakat sabırsızlık bazı riskli adımlar atmana neden olabilir. Özellikle iş hayatında, birinin boşluğundan faydalanmak cazip gelebilir ama etik değerlerini unutmamalısın. Aile içinde bir mesele gündeme gelebilir; dürüstlük ve açıklık en iyi yol olacak. Aşk hayatında ise duyguların inişli çıkışlı olabilir. Partnerinle sakin kalmaya çalışmalısın. Yalnızsan, seni şaşırtacak ve ilk etapta ilgini çekmeyen biri kalbini kazanabilir. Bugün düşünmeden konuşmamak ve sezgilerinle mantığı dengelemek günü verimli geçirmeni sağlayacak.