Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021

05.08.2021 - 07:01
Ay, pek sevdiği yerde, Yengeç burcunda.
Bugün biraz tutucu ve sabit fikirli olabilirsiniz. Sevip, korumanın dozunu kaçırmayın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kiralama, ev satma, alma gibi durumlar varsa, tam bir kafa karışıklığı içinde olmanız muhtemel. Bu konularda mutlaka bir bilene danışın.
Boğa
Aile büyükleriyle tartışmalardan uzak kalmanız bugün sizin için çok daha iyi olacaktır. Dikkatinizi daha çok duygusal ilişkilerinize yoğunlaştırın.
İkizler
Para konusunda elinize güzel fırsatlar geçebilir. Bu konuda belki nakit akışı olmasa bile artık bir paranızın olduğunu bilecek olabilirsiniz.
Yengeç
Hareketli ve enerjik bir güne merhaba diyebilirsiniz. O nedenle sağlığınıza yemenize içmenize dikkat etmenizde bugün fayda var.
Aslan
Sağlığınıza bugün özellikle dikkat edin. Hava değişimleri bünyenizde olumsuz etkiler yaratabilir. Sinirlerinize hakim olun derim.
Başak
Kariyer konusunda manasız laf taşıyan insanlar sizi zor durumda bırakabilir çevrenize bu anlamda çok dikkat edin. Düşmanınızın bol olduğu bir gün
Terazi
Zihninizin daha hızlı çalışacağı ve daha hızlı kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz. Akademik konularda biraz daha dikkatli olun.
Akrep
Önünüze uzun sürecek seyahatlerle ilgili bazı planlar, projeler çıkabilir bunları ciddiye almanızda fayda var. Size para getirebilir.
Yay
Aşk konusunda ve para konusunda hoş şeyler olabilir. Kendinizi her ikisinde de fırsatları yakalamak konusunda dikkatli kılın.
Oğlak
Düşmanlarınıza ve arkadan dönen dolaplara bugün dikkat edin çünkü olmadık bir biçimde kendinizi zorda bulabilirsiniz.
Kova
Sağlık konusunda bugün biraz karışık durumlar yaşamanız olası. Varsa ihmal ettiğiniz kontrolleriniz falan yaptırmanızda çok fayda var.
Balık
Yüreğiniz çarpabilir! Ani sürpriz bir tanışma, flört gibi durumlar söz konusu olabilir. Ne de güzel olur. Açın dünyanızı derim.