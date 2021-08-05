Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 5 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

05.08.2021 - 07:01

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 1

Ay, pek sevdiği yerde, Yengeç burcunda.

Bugün biraz tutucu ve sabit fikirli olabilirsiniz. Sevip, korumanın dozunu kaçırmayın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 2

Koç

Kiralama, ev satma, alma gibi durumlar varsa, tam bir kafa karışıklığı içinde olmanız muhtemel. Bu konularda mutlaka bir bilene danışın.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Aile büyükleriyle tartışmalardan uzak kalmanız bugün sizin için çok daha iyi olacaktır. Dikkatinizi daha çok duygusal ilişkilerinize yoğunlaştırın.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Para konusunda elinize güzel fırsatlar geçebilir. Bu konuda belki nakit akışı olmasa bile artık bir paranızın olduğunu bilecek olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Hareketli ve enerjik bir güne merhaba diyebilirsiniz. O nedenle sağlığınıza yemenize içmenize dikkat etmenizde bugün fayda var.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Sağlığınıza bugün özellikle dikkat edin. Hava değişimleri bünyenizde olumsuz etkiler yaratabilir. Sinirlerinize hakim olun derim.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 7

Başak

Kariyer konusunda manasız laf taşıyan insanlar sizi zor durumda bırakabilir çevrenize bu anlamda çok dikkat edin. Düşmanınızın bol olduğu bir gün

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 8

Terazi

Zihninizin daha hızlı çalışacağı ve daha hızlı kararlar alacağınız bir sürece giriyorsunuz.  Akademik konularda biraz daha dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Önünüze uzun sürecek seyahatlerle ilgili bazı planlar, projeler çıkabilir bunları ciddiye almanızda fayda var. Size para getirebilir.  

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 10

Yay

Aşk konusunda ve para konusunda hoş şeyler olabilir. Kendinizi her ikisinde de fırsatları yakalamak konusunda dikkatli kılın.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

Düşmanlarınıza ve arkadan dönen dolaplara bugün dikkat edin çünkü olmadık bir biçimde kendinizi zorda bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 12

Kova

Sağlık konusunda bugün biraz karışık durumlar yaşamanız olası. Varsa ihmal ettiğiniz kontrolleriniz falan yaptırmanızda çok fayda var.

Günlük burç yorumları - 5 Ağustos 2021 - 13

Balık

Yüreğiniz çarpabilir! Ani sürpriz bir tanışma, flört gibi durumlar söz konusu olabilir. Ne de güzel olur. Açın dünyanızı derim.

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