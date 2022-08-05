Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.08.2022 - 00:05

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 1

Ay, Akrep burcuna geçti. Güç isteği ve kontrol merakı ile hareket edebilirsiniz. Kendinize güven duymanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 2

Koç

Geçmişte yapılan hatalar karşınıza çıkabilir, yeniden değerlendirmek yerine olanı kabullenmeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 3

Boğa

İkili ilişkilerde eski defterler açılabilir, bazı hesaplar tamamen kapatılabilir. Fevri kararlar almamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 4

İkizler

Günlük hayattaki ufak detaylar can sıkıcı bir hal alabilir, bu detaylara gereğinden fazla takılmayın derim.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Bilinenin verdiği güven her zaman huzurlu olmayabilir, tecrübelerinizin getirdiği rahatlığa karşı dikkatli olmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Gayrimenkul ve yatırım fikri söz konusu olabilir. Üretim faaliyetleri ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 7

Başak

Analiz eden ve detaycı bir tavır edinmek bulunduğunuz ortamlarda güvensiz hissetmenize yol açabilir. 

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Maddi ve somut bulgulardan ziyade içsel anlamda tatmin olma arayışı içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 9

Akrep

Nihayete erdirmeniz gereken konularda başarılı olabilirsiniz, uzun vadeli planlar yapmak yerine anda kalmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 10

Yay

Odaklandığınız konular üzerine çalışmak ve başarılı olmak için gereken disipline sahipsiniz, bu potansiyeli kullanmanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Tanıdık mekanlarda tanıdık simalarla karşılaşabilir, eski günleri yad edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 12

Kova

Çalışma arkadaşlarınızla daha samimi olma fırsatı yakalayabilir, yeni ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022) - 13

Balık

Yurt dışı ilişkileri ve seyahatler gündeminizde olabilir. Daha önceden görülen yerleri ziyaret etmek söz konusu olabilir.

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