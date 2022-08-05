Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.08.2022 - 00:05
Ay, Akrep burcuna geçti. Güç isteği ve kontrol merakı ile hareket edebilirsiniz. Kendinize güven duymanızda fayda var.
Koç
Geçmişte yapılan hatalar karşınıza çıkabilir, yeniden değerlendirmek yerine olanı kabullenmeyi tercih edebilirsiniz.
Boğa
İkili ilişkilerde eski defterler açılabilir, bazı hesaplar tamamen kapatılabilir. Fevri kararlar almamakta fayda var.
İkizler
Günlük hayattaki ufak detaylar can sıkıcı bir hal alabilir, bu detaylara gereğinden fazla takılmayın derim.
Yengeç
Bilinenin verdiği güven her zaman huzurlu olmayabilir, tecrübelerinizin getirdiği rahatlığa karşı dikkatli olmakta yarar var.
Aslan
Gayrimenkul ve yatırım fikri söz konusu olabilir. Üretim faaliyetleri ilginizi çekebilir.
Başak
Analiz eden ve detaycı bir tavır edinmek bulunduğunuz ortamlarda güvensiz hissetmenize yol açabilir.
Terazi
Maddi ve somut bulgulardan ziyade içsel anlamda tatmin olma arayışı içinde olabilirsiniz.
Akrep
Nihayete erdirmeniz gereken konularda başarılı olabilirsiniz, uzun vadeli planlar yapmak yerine anda kalmayı tercih edebilirsiniz.
Yay
Odaklandığınız konular üzerine çalışmak ve başarılı olmak için gereken disipline sahipsiniz, bu potansiyeli kullanmanızda yarar var.
Oğlak
Tanıdık mekanlarda tanıdık simalarla karşılaşabilir, eski günleri yad edebilirsiniz.
Kova
Çalışma arkadaşlarınızla daha samimi olma fırsatı yakalayabilir, yeni ilişkiler kurabilirsiniz.
Balık
Yurt dışı ilişkileri ve seyahatler gündeminizde olabilir. Daha önceden görülen yerleri ziyaret etmek söz konusu olabilir.