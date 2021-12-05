Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.12.2021 - 09:32

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 1

Ay 14:30'a kadar boşlukta.

Ayın boşlukta olduğu saat diliminde yapılması gereken en güzel şey; dinlenmek veya bakım yapmak.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 2

Koç

Yapamadıklarınıza değil, yapabildiklerinize odaklanın. İnancınızın sizi doğru yöne götürmesine izin verin. Olumlu eylem, aradığınız cevapları size getirecektir.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 3

Boğa

Bugün geçmişte alamadığınız kararları vermenize yardımcı olacak insanlarla karşılaşabilirsiniz. Geleceğiniz hakkında konuşun derim.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 4

İkizler

Geçmişle göbek bağınızı ne kadar çabuk keserseniz o kadar hızlı yol alırsınız. Nereden nereye ilerlediğinizi düşünün derim.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Kendinize ve sevdiklerinize karşı dürüst olduğunuzu bilerek ilerlemek önemlidir. İnsanlar üzerindeki güveninizi tazeleyin.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 6

Aslan

Bugün arkadaşlarınızı ve ailenizi eğlendiren kişi siz olacaksınız dersem abartmış olmam sanırım. Parti falan mı verseniz?

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 7

Başak

Stresinizi azaltabilecek ve moralinizi yükseltebilecek arkadaşlarınızla dışarı çıkın. Sizinle aynı şekilde düşünen biriyle konuşmak size çok iyi gelecektir.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 8

Terazi

2022’de ihtiyaçlarınıza daha fazla önem vereceğinize dair kendinize söz verin. Kendinizi korumakla, bencilliği karıştırmayın.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 9

Akrep

Değeri olmayan bir şey için biriyle çekişmeyi aklından bile geçirmeyin. Koca bir yılı deviriyoruz. Hayatınızda neyi değiştirebildiniz bir düşünün.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 10

Yay

Sevdiğiniz için yapabileceğiniz çok özel bir şey mutlaka vardır. İlişkinizi çok daha coşkulu ve daha mutlu bir yöne evrilmesi elinizde.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 11

Oğlak

İhtiyacı olan insanlarla etkileşim kurmak bugün size iyi gelebilir. En azından daha kötüyü görmek iyi talihinizin daha fazla farkında olmanızı sağlar.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 12

Kova

Bazen gerçekleri doğru algılamakta kendinizi kitliyor olabilirsiniz. Farklı olmak ruhunuzda var ama bunun da bir sınırı olduğunu fark edin.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2021) - 13

Balık

Aile ile bir araya gelmek gerekebilir. Onlarla gelecek planları yapmak, hayatınızda olup biten üzerinde konuşmak iyi gelebilir. Şans verin ailenize.

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