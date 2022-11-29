Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 1

Ay, transitine Boğa burcunda devam ediyor. Sağlam hedefler, kalıcı işler ve ani gelişmeler gündeminizde olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Maddi konularda gelişmeler, yeni bir gelir kaynağı ve bulunduğunuz çalışma ortamındaki yerinizi sağlama almanız söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Ani bir farkındalık ile kendinizle ilgili çeşitli değişikliklere gidebilirsiniz. Önce ben demeniz gereken durumlar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Öfke patlamalarını içinizde yaşamak yerine gereğince paylaşın derim. Kendinizi ifade etmekten geri durmanız olası.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Arkadaşlıklarınızı derinleştirmek yahut projelerinizi köklendirmek için uygun. Sosyal anlamda daha genel ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Kariyer hayatında büyük adımlar atmaktan ziyade mevcudiyeti güçlendirmek esas amacınız olabilir. Ani gelişmelern yaşanması olası.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Eğitim ve kültürel faaliyetler gündeminizde olabilir, sahip olduğunuz maddi ve manevi birikimi kendinize yatırım olarak kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Finansal anlamda bir bütçe hesaplaması, gelir gider gibi tablolarla meşgul olabilirsiniz. Hedefleriniz konusunda temkinli davranabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 9

AKREP

İlişki ve ortaklıklarınızda değişime direnmemenizde fayda var. Elle tutulur işler yapmaya istekli olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 10

YAY

Çalışma ortamıyla ilgili durumlar oluşabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir, rutinlerinizi düzenlemekle ilgilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Gönül ilişkilerinizi ileri taşımak, romantik ilişkilerde derinleşmek gibi gündemler oluşabilir. Kafanızı dağıtmanızı sağlayan aktivitelere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 12

KOVA

Ev yaşamında yeni başlangıçlar yaşanabilir. Yeni bir düzeni benimsemek yahut gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022) - 13

BALIK 

Yakın çevreyle birlikte hareket edeceğiniz planlar yapabilir, aynı amaç doğrultusunda hareket etmekten keyif alabilirsiniz.

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