Günlük burç yorumları (5 Aralık 2022)

Ay, transitine Boğa burcunda devam ediyor. Sağlam hedefler, kalıcı işler ve ani gelişmeler gündeminizde olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Maddi konularda gelişmeler, yeni bir gelir kaynağı ve bulunduğunuz çalışma ortamındaki yerinizi sağlama almanız söz konusu olabilir.
BOĞA
Ani bir farkındalık ile kendinizle ilgili çeşitli değişikliklere gidebilirsiniz. Önce ben demeniz gereken durumlar gelişebilir.
İKİZLER
Öfke patlamalarını içinizde yaşamak yerine gereğince paylaşın derim. Kendinizi ifade etmekten geri durmanız olası.
YENGEÇ
Arkadaşlıklarınızı derinleştirmek yahut projelerinizi köklendirmek için uygun. Sosyal anlamda daha genel ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.
ASLAN
Kariyer hayatında büyük adımlar atmaktan ziyade mevcudiyeti güçlendirmek esas amacınız olabilir. Ani gelişmelern yaşanması olası.
BAŞAK
Eğitim ve kültürel faaliyetler gündeminizde olabilir, sahip olduğunuz maddi ve manevi birikimi kendinize yatırım olarak kullanabilirsiniz.
TERAZİ
Finansal anlamda bir bütçe hesaplaması, gelir gider gibi tablolarla meşgul olabilirsiniz. Hedefleriniz konusunda temkinli davranabilirsiniz.
AKREP
İlişki ve ortaklıklarınızda değişime direnmemenizde fayda var. Elle tutulur işler yapmaya istekli olabilirsiniz.
YAY
Çalışma ortamıyla ilgili durumlar oluşabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir, rutinlerinizi düzenlemekle ilgilenebilirsiniz.
OĞLAK
Gönül ilişkilerinizi ileri taşımak, romantik ilişkilerde derinleşmek gibi gündemler oluşabilir. Kafanızı dağıtmanızı sağlayan aktivitelere ihtiyaç duyabilirsiniz.
KOVA
Ev yaşamında yeni başlangıçlar yaşanabilir. Yeni bir düzeni benimsemek yahut gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir.
BALIK
Yakın çevreyle birlikte hareket edeceğiniz planlar yapabilir, aynı amaç doğrultusunda hareket etmekten keyif alabilirsiniz.