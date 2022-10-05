Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022)

Ay, Kova burcuna geçti. Teknolojik aletler, sosyal medya ve sıra dışı şeyler ilginizi çekebilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Grup çıkarı veya toplum yararına çalışmalara katılabilirsiniz, aynı anda aynı fikri paylaşan insanlarla bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.
BOĞA
Kalıcı işler yapma tutkusu peşinde koşabilirsiniz, bulunduğunuz konumda veya kurumda uzun soluklu projelerde bulunabilirsiniz.
İKİZLER
Eğitim hayatına yeni bir sayfa açmak isteyebilir, seminer ve konferans gibi aktivitelerde yer alabilirsiniz.
YENGEÇ
Finansal başlıklar gündeminizde, anne veya aile büyüklerinin desteği ile hareket etmeniz mümkün.
ASLAN
İkili ilişki ve ortaklıklarınızda birlik duygusu ön planda, kendinizi ait hissettiğiniz ilişkilerinizde bağlar derinleşebilir.
BAŞAK
Rutinler ve günlük işlerle meşgul olabilirsiniz, yerleşik tarzınızı iş hayatına adapte edebilirsiniz.
TERAZİ
Bir arada olmaktan keyif aldığınız arkadaşlıklarınız ön plana çıkabilir, romantik ilişkilerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.
AKREP
Anlamlı bir aile yaşamı oluşturmaya çalışabilir, mevcuttaki problemlerin çözümüne odaklanabilirsiniz.
YAY
Eğitim öğretim faaliyetleri, kısa süreli yer değiştirmeler gündeminizde olabilir. Yer aldığınız gruplarda aktif rol alabilirsiniz.
OĞLAK
Harcamalarınız üzerinde birtakım kısıtlamalar olabilir, çeşitli giderlerinizi yeniden şekillendirmeniz gerekebilir.
KOVA
Diğer insanların takdir ve beğenisine ihtiyaç duyabilirsiniz, iyi niyetinizi suistimal etmek isteyenlere karşı dikkat etmekte fayda var.
BALIK
Derin düşünceler, kendi varlığınızı başkalarıyla anlamlandırmaya çalışmak söz konusu olabilir. Öznel yargıların ağır basması mümkün.