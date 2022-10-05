Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 1

Ay, Kova burcuna geçti. Teknolojik aletler, sosyal medya ve sıra dışı şeyler ilginizi çekebilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Grup çıkarı veya toplum yararına çalışmalara katılabilirsiniz, aynı anda aynı fikri paylaşan insanlarla bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Kalıcı işler yapma tutkusu peşinde koşabilirsiniz, bulunduğunuz konumda veya kurumda uzun soluklu projelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Eğitim hayatına yeni bir sayfa açmak isteyebilir, seminer ve konferans gibi aktivitelerde yer alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Finansal başlıklar gündeminizde, anne veya aile büyüklerinin desteği ile hareket etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 6

ASLAN

İkili ilişki ve ortaklıklarınızda birlik duygusu ön planda, kendinizi ait hissettiğiniz ilişkilerinizde bağlar derinleşebilir.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Rutinler ve günlük işlerle meşgul olabilirsiniz, yerleşik tarzınızı iş hayatına adapte edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Bir arada olmaktan keyif aldığınız arkadaşlıklarınız ön plana çıkabilir, romantik ilişkilerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 9

AKREP

Anlamlı bir aile yaşamı oluşturmaya çalışabilir, mevcuttaki problemlerin çözümüne odaklanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 10

YAY

Eğitim öğretim faaliyetleri, kısa süreli yer değiştirmeler gündeminizde olabilir. Yer aldığınız gruplarda aktif rol alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Harcamalarınız üzerinde birtakım kısıtlamalar olabilir, çeşitli giderlerinizi yeniden şekillendirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 12

KOVA

Diğer insanların takdir ve beğenisine ihtiyaç duyabilirsiniz, iyi niyetinizi suistimal etmek isteyenlere karşı dikkat etmekte fayda var.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022) - 13

BALIK

Derin düşünceler, kendi varlığınızı başkalarıyla anlamlandırmaya çalışmak söz konusu olabilir. Öznel yargıların ağır basması mümkün.

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