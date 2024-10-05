Günlük burç yorumları (5 Ekim 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün ay akrep burcundaki seyahatine devam ediyor. Bugün gizli olan şeylere ilginiz yüksek olacak. Saklanan, ortaya çıkarılması engellenen pek çok gizli bilginin açığa çıktığını görebilirsiniz. Duyduklarınız, gördükleriniz karşısında bir denge oluşturma ihtiyacı hissedeceksiniz. Akıl ve vicdan terazisinde dengesizlik ortaya çıkıyor. İnsanların kendi dünyaları ve içselleştirdiği konulardan vazgeçemeyişleri bugün bazı ilişkilerin, iletişimlerin kopmasına sebep olabilir.