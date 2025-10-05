Günlük burç yorumları (5 Ekim 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ekim 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün hayatınızda hızlı gelişen olaylara karşı ani tepkiler vermek isteyebilirsiniz; fakat sabırlı olmak size avantaj sağlayacak. Aşk hayatında partnerinizin size ayak uyduramadığını hissedebilirsiniz; bu geçici bir enerji farkı, hemen yargılamayın. İş yaşamında ise baskılar artabilir; ancak zorluklar karşısında gösterdiğiniz direnç takdir toplayacak. Özellikle ekip çalışmalarında liderlik vasfınız öne çıkıyor. Maddi anlamda büyük adımlar atmaktan kaçınmalı, kısa vadeli planlara sadık kalmalısınız.