Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021)

05.09.2021 - 09:32 | Son Güncelleme : 05.09.2021 - 09:35
Ani acılı aşklar başlayabilir, bitebilir.
Aşk tanrıçası Venüs, yine o mafya Plüton ile kavgada.
Koç
Uzun süredir duygularınızı ifade edemiyor musunuz? Bugün ifade edebilirsiniz ama ne olursa olsun abartılı tavırlardan uzak kalın.
Boğa
Tam olarak sözlerinizi anlaşılır bir biçimde söylemeniz gerekecek çünkü yanlış anlaşılma olasılığınız var. En iyisi çok derin konulara girmemek.
İkizler
Siz ki gıybetin dibine vurup konuşmaları deşe deşe konuya vakıf olan birisi olarak, bugün duyacaklarınız karşısında suspus kalabilirsiniz.
Yengeç
Ama bu aldı-verdi para konusundan sıkılmadınız mı? Bu aralar maddi konular başınıza iş açabilir, o nedenle mümkün mertebe anlayandan akıl alın.
Aslan
Tamam, kendinizi toparladığınızı hissettiğiniz bir anda olmadık bir kararla tekrar koşturmaya bugün başlayabilirsiniz. Yapmanız gerekeni yapın yeter.
Başak
Özellikle karşınızdakilere akıl verirken bugün olabildiğince tarafsız olmanızda fayda var. Çünkü tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anda zorda kalabilirsiniz.
Terazi
Sosyal alanda yeni birileriyle tanışabilirsiniz ve hop diye kendinizi aşka bırakabilirsiniz. Çok ama çok dikkatli olun, hayırsızların eline düşebilirsiniz.
Akrep
Kendinizi göstermek için iyi bir gün. Olabildiğince cazibeli hoş görünerek, kendinizi yeni insanlarla tanışacak ortamlara atabilirsiniz.
Yay
Şansla şanssızlığı aynı anda hissedebilirsiniz ve "Ne oluyor yahu" diyerek kafanız karışabilir. Eğer karşınızdaki insan size çok cazip gelirse iki kere düşünün.
Oğlak
Kendinizi artık yeni dünyalara açmak, var olduğunuzdan çok daha güzel bir alanda yaşamak için koşullanabilirsiniz. Aceleci olmadığınız sürece sorun yok.
Kova
Ayrılıklar ve son konuşmalar söz konusu olabilir. Ama bu durumu çok da ciddiye almayın bugün. Çünkü geçici bir durum yaşamanız olası.
Balık
Sindirim sistemine dikkat! Özellikle yediklerinizle ilgili bugün bazı ufak tefek sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir.