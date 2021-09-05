Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

05.09.2021 - 09:32 | Son Güncelleme : 05.09.2021 - 09:35

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 1

Ani acılı aşklar başlayabilir, bitebilir.

Aşk tanrıçası Venüs, yine o mafya Plüton ile kavgada.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 2

Koç

Uzun süredir duygularınızı ifade edemiyor musunuz? Bugün ifade edebilirsiniz ama ne olursa olsun abartılı tavırlardan uzak kalın.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 3

Boğa

Tam olarak sözlerinizi anlaşılır bir biçimde söylemeniz gerekecek çünkü yanlış anlaşılma olasılığınız var. En iyisi çok derin konulara girmemek. 

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 4

İkizler

Siz ki gıybetin dibine vurup konuşmaları deşe deşe konuya vakıf olan birisi olarak, bugün duyacaklarınız karşısında suspus kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Ama bu aldı-verdi para konusundan sıkılmadınız mı? Bu aralar maddi konular başınıza iş açabilir, o nedenle mümkün mertebe anlayandan akıl alın.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 6

Aslan

Tamam, kendinizi toparladığınızı hissettiğiniz bir anda olmadık bir kararla tekrar koşturmaya bugün başlayabilirsiniz. Yapmanız gerekeni yapın yeter.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 7

Başak

Özellikle karşınızdakilere akıl verirken bugün olabildiğince tarafsız olmanızda fayda var. Çünkü tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anda zorda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 8

Terazi

Sosyal alanda yeni birileriyle tanışabilirsiniz ve hop diye kendinizi aşka bırakabilirsiniz. Çok ama çok dikkatli olun, hayırsızların eline düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 9

Akrep

Kendinizi göstermek için iyi bir gün. Olabildiğince cazibeli hoş görünerek, kendinizi yeni insanlarla tanışacak ortamlara atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 10

Yay

Şansla şanssızlığı aynı anda hissedebilirsiniz ve "Ne oluyor yahu" diyerek kafanız karışabilir. Eğer karşınızdaki insan size çok cazip gelirse iki kere düşünün.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Kendinizi artık yeni dünyalara açmak, var olduğunuzdan çok daha güzel bir alanda yaşamak için koşullanabilirsiniz. Aceleci olmadığınız sürece sorun yok.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 12

Kova

Ayrılıklar ve son konuşmalar söz konusu olabilir. Ama bu durumu çok da ciddiye almayın bugün. Çünkü geçici bir durum yaşamanız olası.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2021) - 13

Balık

Sindirim sistemine dikkat! Özellikle yediklerinizle ilgili bugün bazı ufak tefek sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER