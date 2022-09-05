Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 05.09.2022 - 04:55

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 1

Ay Oğlak transitinde. Sorumluluk gömleği giyerek güne başladığınızı hissedebilirsiniz. Özveri gerektiren işlerde bulunmak için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 2

KOÇ

Kariyer hayatını etkileyecek kadın figürlerle tanışabilir, duygusal hamlelerle farkındalık yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 3

BOĞA

Fikirlerinizde ısrarcı olabilir, kapalı bir tutum sergileyebilirsiniz. Ben bilirimci tavır üstlenmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 4

İKİZLER

Finansal kaynaklarınızı yatırıma çevirmek isteyebilir, fiziki anlamda değer sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 5

YENGEÇ

İlişki ve ortaklıklarınızda kontrol/denetim arzusu baskın. Partnerlerinizle sınırlarınız yeniden şekillenebilir.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 6

ASLAN

Rutinlerin tıkırında işlemesi ve her şeye hakim olmanız önem arz edebilir, angarya işler önünüze gelebilir.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 7

BAŞAK

Romantik ilişkilerinizde ciddiyet arayışında olabilirsiniz, kendinden emin tavırlar cezbedici gelebilir.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 8

TERAZİ

Gayrimenkul alım satımı gündeminizde olabilir, dönüştürebileceğiniz alan ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 9

AKREP

Yakın çevrenizle güven veren diyaloglar kurmaya ihtiyacınız olabilir, sevdiklerinizle yakın temasta bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 10

YAY

Kendinizle barışık, kontrollü ve sorumluluk sahibi hissedebilirsiniz. Proje aşamasındaki fikirlerinizi açmak için motivasyon alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 11

OĞLAK

Bir üst versiyonunuza ulaşmak ve kendinizi geliştirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, ön yargılı olmamakta fayda var.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 12

KOVA

Mevcuttaki kaygı ve endişelerinizi olağan kabul etmeye çalışabilir, kendinizle barışmanız gereken konularla yüzleşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022) - 13

BALIK

Temellendirdiğiniz hedeflerinizi geliştireceğiniz ortamlarda bulunabilir, süreklilik sağlayan hamleler yapabilirsiniz.

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