Günlük burç yorumları (5 Eylül 2022)

Haberler 05.09.2022 - 04:55
Ay Oğlak transitinde. Sorumluluk gömleği giyerek güne başladığınızı hissedebilirsiniz. Özveri gerektiren işlerde bulunmak için uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Kariyer hayatını etkileyecek kadın figürlerle tanışabilir, duygusal hamlelerle farkındalık yaşayabilirsiniz.
BOĞA
Fikirlerinizde ısrarcı olabilir, kapalı bir tutum sergileyebilirsiniz. Ben bilirimci tavır üstlenmeniz mümkün.
İKİZLER
Finansal kaynaklarınızı yatırıma çevirmek isteyebilir, fiziki anlamda değer sahibi olmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
İlişki ve ortaklıklarınızda kontrol/denetim arzusu baskın. Partnerlerinizle sınırlarınız yeniden şekillenebilir.
ASLAN
Rutinlerin tıkırında işlemesi ve her şeye hakim olmanız önem arz edebilir, angarya işler önünüze gelebilir.
BAŞAK
Romantik ilişkilerinizde ciddiyet arayışında olabilirsiniz, kendinden emin tavırlar cezbedici gelebilir.
TERAZİ
Gayrimenkul alım satımı gündeminizde olabilir, dönüştürebileceğiniz alan ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
AKREP
Yakın çevrenizle güven veren diyaloglar kurmaya ihtiyacınız olabilir, sevdiklerinizle yakın temasta bulunabilirsiniz.
YAY
Kendinizle barışık, kontrollü ve sorumluluk sahibi hissedebilirsiniz. Proje aşamasındaki fikirlerinizi açmak için motivasyon alabilirsiniz.
OĞLAK
Bir üst versiyonunuza ulaşmak ve kendinizi geliştirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, ön yargılı olmamakta fayda var.
KOVA
Mevcuttaki kaygı ve endişelerinizi olağan kabul etmeye çalışabilir, kendinizle barışmanız gereken konularla yüzleşebilirsiniz.
BALIK
Temellendirdiğiniz hedeflerinizi geliştireceğiniz ortamlarda bulunabilir, süreklilik sağlayan hamleler yapabilirsiniz.