Günlük burç yorumları (5 Eylül 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün Ay Terazi burcunda. Duygularımız, ilişkilerimiz, başkalarıyla olan iş birliklerimiz daha ön planda olabilir. Öğlen 12:25 sıralarında Ay-Venüs kavuşumu gerçekleşecek, kavuşuma eşlik eden Juno, Güney Ay Düğümü ve Kara Ay ilişkilerde üçüncü kişilerin varlığı ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bugün geri dönmek isteyen eski aşklar ve ilişkiler pek hayırlı olmayabilir.