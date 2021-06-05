Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 5 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

05.06.2021 - 07:06

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 1

İnatçı, hareketli, cesur yürek bir gün

Tam bir dönüşüm günü. Enerji ve eylem üst seviyede. Toplumsal olaylara ve sizdeki karşılığına dikkat edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 2

Koç

Kardeş, yakın çevre ve yönetici pozisyonundaki kişilerle takışmadığınız sürece güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Bugün işi gücü bırakın artık.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bütün şalterleri kapatıp, kendinizi dinlenme pozisyonuna alın derim. Bugün sadece huzurlu olmaya adayın kendinizi iyi gelecek emin olun.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 4

İkizler

Aklınızda bazı belirsizlikler, “Keşke öyle yapmasaydım.” Tadında düşünceler dönüp durabilir. Hiç takılmayın derim bunlara. Olan oldu zaten. Eğlenin!

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Hala haftanın abuk sabuk gerginliğini üzerinizde taşıyor olabilirsiniz, yapmayın bunu kendinize. Sorunları askıda bekletmeyi öğretin kendinize.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 6

Aslan

Aşk konusunda hoş bir gün. İnsanların yaşam biçimi, inançları doğrultusunda tartışmaya girmezseniz huzurlu bir gün yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 7

Başak

Bugün rüyalarınıza ve cinsel aktivitenize dikkat edin derim. İyi bir uyku uyumaya bakın. Kas ağrıları söz konusu olabilir. Biraz hareket edin.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 8

Terazi

Durduk yerde manasız sohbetleriniz bugün gerginliğe neden olabilir. Evliliğinizi veya sevgilinizle ilişkinizi onaracak, iyileştirecek bir gün değil.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 9

Akrep

Bugün ufak tefek kazalara dikkat edin derim. Korona artık bana bulaşmaz diyerek tedbiri elden bırakmayın. Açık hava gayet iyi gelir bugün size.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün çocuklarınız varsa veya sevgilinize hiç elleşmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bugün kendiniz için akıl kepenklerinizi kapatın. Bırakın kendinizi.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Annenizle, babanızla, aile büyüklerinizle bugün gerginlik yaşama olasılığınız hayli fazla. Ne diyorlarsa “hı hı “ deyin, geçin. Mevzu uzayabilir.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün özellikle sindirim sisteminize, yediklerinize içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var. Sağlıkla ilgili zafiyetler açık bir gün olabilir.

Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021 - 13

Balık

Maddi anlamda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz bugün. Ama ne olursa olsun, özellikle aile çevresinden bazı ucu açık laflara takılmayın.

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