Günlük burç yorumları - 5 Haziran 2021

05.06.2021 - 07:06
İnatçı, hareketli, cesur yürek bir gün
Tam bir dönüşüm günü. Enerji ve eylem üst seviyede. Toplumsal olaylara ve sizdeki karşılığına dikkat edin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kardeş, yakın çevre ve yönetici pozisyonundaki kişilerle takışmadığınız sürece güzel bir gün geçirmeniz mümkün. Bugün işi gücü bırakın artık.
Boğa
Bütün şalterleri kapatıp, kendinizi dinlenme pozisyonuna alın derim. Bugün sadece huzurlu olmaya adayın kendinizi iyi gelecek emin olun.
İkizler
Aklınızda bazı belirsizlikler, “Keşke öyle yapmasaydım.” Tadında düşünceler dönüp durabilir. Hiç takılmayın derim bunlara. Olan oldu zaten. Eğlenin!
Yengeç
Hala haftanın abuk sabuk gerginliğini üzerinizde taşıyor olabilirsiniz, yapmayın bunu kendinize. Sorunları askıda bekletmeyi öğretin kendinize.
Aslan
Aşk konusunda hoş bir gün. İnsanların yaşam biçimi, inançları doğrultusunda tartışmaya girmezseniz huzurlu bir gün yaşayabilirsiniz.
Başak
Bugün rüyalarınıza ve cinsel aktivitenize dikkat edin derim. İyi bir uyku uyumaya bakın. Kas ağrıları söz konusu olabilir. Biraz hareket edin.
Terazi
Durduk yerde manasız sohbetleriniz bugün gerginliğe neden olabilir. Evliliğinizi veya sevgilinizle ilişkinizi onaracak, iyileştirecek bir gün değil.
Akrep
Bugün ufak tefek kazalara dikkat edin derim. Korona artık bana bulaşmaz diyerek tedbiri elden bırakmayın. Açık hava gayet iyi gelir bugün size.
Yay
Bugün çocuklarınız varsa veya sevgilinize hiç elleşmeyin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bugün kendiniz için akıl kepenklerinizi kapatın. Bırakın kendinizi.
Oğlak
Annenizle, babanızla, aile büyüklerinizle bugün gerginlik yaşama olasılığınız hayli fazla. Ne diyorlarsa “hı hı “ deyin, geçin. Mevzu uzayabilir.
Kova
Bugün özellikle sindirim sisteminize, yediklerinize içtiklerinize dikkat etmenizde fayda var. Sağlıkla ilgili zafiyetler açık bir gün olabilir.
Balık
Maddi anlamda güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz bugün. Ama ne olursa olsun, özellikle aile çevresinden bazı ucu açık laflara takılmayın.