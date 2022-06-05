Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.06.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 09:44

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 1

Ay Aslan burcunda. Öz bakım ve kendinize yönelik çabalarınızda artış olabilir. Küçük fakat akıllı hamleler ile büyük işler peşine düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 2

Koç

Hayranlık görmek isteyebilir, ne zaman nerede ne yapması gerektiğini bilen tavrınız ile bakışları kendinize çevirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 3

Boğa

Gösterişli ve lüks eşyalara eğiliminiz artabilir, evinizde daha canlı dekorlara yer verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 4

İkizler

Topluluklarda ve çevrenizde kolayca ilgi çekebilirsiniz. Hareketli ve eğlenceli kişilerle bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Işık saçan, yüce gönüllü bir tavra bürünebilirsiniz. Neticesinde duygusal kaynaklı sizi tatmin eden alışverişler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 6

Aslan

Daha ılımlı ve sıcakkanlı olabilirsiniz. Duygu ve düşünceleriniz başkaları tarafından anlaşılmaya müsait.       

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 7

Başak

Kendi içinize dönebilir, olduğunuz yerde en iyisi olmak için birtakım planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 8

Terazi

İdeallerinizi tanıtma ve paylaşma imkanı bulabilirsiniz. Göremediğiniz hataları başkalarından duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 9

Akrep

Kariyerinizin gidişatından memnun veya tatmin olmayabilirsiniz. İşiniz, duygusallığınızı etkileyebilir.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 10

Yay

Sevdiklerinizden ayrı düşmüş olabilirsiniz. Gün içinde onlardan haber alabilir, telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Mali konular ve uğraşmanız gereken her türlü finansal kaynak gözünüzde büyüyebilir. Gerçekçi ve tutarlı hesaplamaların peşinde olmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 12

Kova

Ortaklıklarınızda büyük rol almayı, büyük oynamayı düşünebilirsiniz. Eşinize değerli hediyeler alabilir, sürprizler yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022) - 13

Balık

Yaptığınız işten ziyade nasıl yaptığınız önem kazanabilir. Daha temkinli ve ihtiyatlı davranabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER