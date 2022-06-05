Günlük burç yorumları (5 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.06.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 09:44
Ay Aslan burcunda. Öz bakım ve kendinize yönelik çabalarınızda artış olabilir. Küçük fakat akıllı hamleler ile büyük işler peşine düşebilirsiniz.
Koç
Hayranlık görmek isteyebilir, ne zaman nerede ne yapması gerektiğini bilen tavrınız ile bakışları kendinize çevirebilirsiniz.
Boğa
Gösterişli ve lüks eşyalara eğiliminiz artabilir, evinizde daha canlı dekorlara yer verebilirsiniz.
İkizler
Topluluklarda ve çevrenizde kolayca ilgi çekebilirsiniz. Hareketli ve eğlenceli kişilerle bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.
Yengeç
Işık saçan, yüce gönüllü bir tavra bürünebilirsiniz. Neticesinde duygusal kaynaklı sizi tatmin eden alışverişler yapabilirsiniz.
Aslan
Daha ılımlı ve sıcakkanlı olabilirsiniz. Duygu ve düşünceleriniz başkaları tarafından anlaşılmaya müsait.
Başak
Kendi içinize dönebilir, olduğunuz yerde en iyisi olmak için birtakım planlar yapabilirsiniz.
Terazi
İdeallerinizi tanıtma ve paylaşma imkanı bulabilirsiniz. Göremediğiniz hataları başkalarından duyabilirsiniz.
Akrep
Kariyerinizin gidişatından memnun veya tatmin olmayabilirsiniz. İşiniz, duygusallığınızı etkileyebilir.
Yay
Sevdiklerinizden ayrı düşmüş olabilirsiniz. Gün içinde onlardan haber alabilir, telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
Oğlak
Mali konular ve uğraşmanız gereken her türlü finansal kaynak gözünüzde büyüyebilir. Gerçekçi ve tutarlı hesaplamaların peşinde olmanız gerekebilir.
Kova
Ortaklıklarınızda büyük rol almayı, büyük oynamayı düşünebilirsiniz. Eşinize değerli hediyeler alabilir, sürprizler yapabilirsiniz.
Balık
Yaptığınız işten ziyade nasıl yaptığınız önem kazanabilir. Daha temkinli ve ihtiyatlı davranabilirsiniz.