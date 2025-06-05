Günlük burç yorumları (5 Haziran 2025)

Yengeç

Bugün sorumluluklarınla ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. İş yükün fazlaysa, destek istemekten çekinme. Sen her şeyi tek başına yapmaya çalıştıkça hem zihinsel hem fiziksel olarak yoruluyorsun. Aileyle ilgili bazı gündemler ön plana çıkabilir; duygusal tepkiler vermemeye çalış. Bugün empati kurmak, bağışlayıcı olmak ve sabretmek seni daha da olgunlaştıracak.