Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 07:04
Venüs Oğlak burcunda ve Akrep’te yeniay
Venüs sevgidir, ama Oğlak burcunda saygı duymaya dönüşür. Yeniay ise ayrılıklar, ölüm, korkular vb. Nereden tutsanız bu yeniay sevimsiz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ortak gelirleriniz varsa bazı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Bu kararlara dikkat etmenizde fayda var.
Boğa
Evlilik ve uzun süreli birliktelik için kendinizi koşullamamanız gerekecek. Yeni başlangıçlar neden olmasın?
İkizler
Sağlık ve çalışma koşullarınızda kendinizi daha iyi hissettirecek yeniliklere adım atabilirsiniz.
Yengeç
Duygusal potansiyelinizi fark edeceğiniz bir gün. Hafta sonu da dahil kendinize haksızlık yapmamaya bakın.
Aslan
Bu yeniay sizi, aile ve aile büyüklerinizle ilgili olarak bazı sıkıntılı kararlar almaya sürükleyebilir. Gayrimenkul konularına bir kere daha dikkat!
Başak
Ahbaplık ilişkiniz olan insanlarla eğer iş ve çalışma koşullarını paylaşıyorsanız bugün tavrınıza dikkat edin.
Terazi
Maddi anlamda önünüzde yeniliklere açılacak bir fırsat belirebilir. Şansınıza değil, aklınıza güvenmeniz gerekecek.
Akrep
Bu yeniay sizin burcunuzda gerçekleştiği için birebir etkileneceğinizi söylemek mümkün. Kararlarınıza dikkat edin.
Yay
Kendinizi bugün ciddi bir biçimde içe dönük, halsiz hissedebilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi kontrol edin.
Oğlak
İnternette ve özellikle gelir kapınızla ilgili yenilikler yapma, bir şeylere girişme eğiliminde olabilirsiniz. Temkinli olun.
Kova
Baba veya baba yerine koyduğunuz insanlarla ilgili olarak enteresan gelişmeler olabilir. Otorite figürlerine dikkat!
Balık
Hukuk ve hukukla ilgili kişileri önemsemeniz gerekecek. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.