Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 07:04

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 1

Venüs Oğlak burcunda ve Akrep’te yeniay

Venüs sevgidir, ama Oğlak burcunda saygı duymaya dönüşür. Yeniay ise ayrılıklar, ölüm, korkular vb. Nereden tutsanız bu yeniay sevimsiz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 2

Koç

Ortak gelirleriniz varsa bazı kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Bu kararlara dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 3

Boğa

Evlilik ve uzun süreli birliktelik için kendinizi koşullamamanız gerekecek. Yeni başlangıçlar neden olmasın?

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 4

İkizler

Sağlık ve çalışma koşullarınızda kendinizi daha iyi hissettirecek yeniliklere adım atabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Duygusal potansiyelinizi fark edeceğiniz bir gün. Hafta sonu da dahil kendinize haksızlık yapmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 6

Aslan

Bu yeniay sizi, aile ve aile büyüklerinizle ilgili olarak bazı sıkıntılı kararlar almaya sürükleyebilir. Gayrimenkul konularına bir kere daha dikkat!

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 7

Başak

Ahbaplık ilişkiniz olan insanlarla eğer iş ve çalışma koşullarını paylaşıyorsanız bugün tavrınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 8

Terazi

Maddi anlamda önünüzde yeniliklere açılacak bir fırsat belirebilir. Şansınıza değil, aklınıza güvenmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 9

Akrep

Bu yeniay sizin burcunuzda gerçekleştiği için birebir etkileneceğinizi söylemek mümkün. Kararlarınıza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 10

Yay

Kendinizi bugün ciddi bir biçimde içe dönük, halsiz hissedebilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi kontrol edin.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 11

Oğlak

İnternette ve özellikle gelir kapınızla ilgili yenilikler yapma, bir şeylere girişme eğiliminde olabilirsiniz. Temkinli olun.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 12

Kova

Baba veya baba yerine koyduğunuz insanlarla ilgili olarak enteresan gelişmeler olabilir. Otorite figürlerine dikkat!

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2021) - 13

Balık

Hukuk ve hukukla ilgili kişileri önemsemeniz gerekecek. Önünüzde güzel kapılar açılabilir.

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