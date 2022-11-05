Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Kasım 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 1

Ay, Koç burcuna girdi. Takılı kaldığınız veya ilerletmekte zorlandığınız konular için destek bulabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 2

KOÇ

İhtimaller dahilinde yapabileceklerinizin arttığının farkına vararak hareket edebilirsiniz. İnisiyatif alarak cesur adımlar atmak mümkün.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 3

BOĞA

Karar mekanizmalarınızı etkileyen faktörlerden kurtulmanız için bazı işaretlerle karşılaşabilirsiniz. Basit fakat etkili çözümlerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 4

İKİZLER

Bulunduğunuz sosyal gruplarda şanslı hissedebilirsiniz. Olmasını istediğiniz dilek ve istekleriniz aniden gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 5

YENGEÇ

Tepkisellikten kaçınmakta fayda var, hayatınızın genelini etkileyecek duygusal kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 6

ASLAN

Yurtdışı girişimleri, uluslararası faaliyetler söz konusu olabilir. Eğitim veya seyahat amaçlı planlarınız gerçekleşebilir.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 7

BAŞAK

Keşfetmek istediğiniz konular karşınıza çıkabilir, ilkel dürtüler doğrultusunda daha önce fark etmediğiniz detayları görebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 8

TERAZİ

Ortaklı işleriniz ve ikili ilişkilerinizde patron edasıyla hareket edebilir, hızlı ve proaktif kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 9

AKREP

Rutinlerin dışına çıkmaktan keyif alabilir, kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir ev ve çalışma ortamına hazırlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 10

YAY

Bireysellikten keyif alabilir, doğa ile iç içe olacağınız ortamlarda bulunmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 11

OĞLAK

Eski alışkanlıklar gün yüzüne çıkabilir, yapmak istediklerinizi tam olarak neden istediğinizi gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 12

KOVA

Yakın çevre ile sıkı etkileşimlerde bulunabilirsiniz, yoğun bir enerjinin etkisi altında hareket etmeniz mümkün.

Günlük burç yorumları (5 Kasım 2022) - 13

BALIK

Maddi anlamda kaygılarınız olabilir, çözüm olarak yeni bir girişim veya iş kolu düşünebilirsiniz.

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