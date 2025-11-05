Günlük burç yorumları (5 Kasım 2025)

Aslan: Bugün çevrende olan bitene karşı daha duyarlı ve farkında olman gereken bir gündesin. Özellikle arkadaş çevrenden gelen bir teklif ya da öneri, başlangıçta seni şüpheye düşürse de daha sonra önemli bir kapı aralayabilir. Egonu bir kenara bırakıp birlikte hareket etmeyi seçtiğinde, daha fazla fayda göreceksin. Gün içinde yapılacak grup çalışmaları ya da sosyal organizasyonlar sana yeni tanışmalar getirebilir. Duygusal hayatında ise karşılıklı anlayış büyük önem taşıyor. Ne kadar açık olursan, o kadar destek bulursun.