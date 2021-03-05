Günlük burç yorumları (5 Mart 2021)

05.03.2021 - 00:30
Konuşurken abartmayın!
Şans gezegeni Jüpiter ve Merkür kavuşumda ilerleyecekler o nedenle güzel konuşmalar ama abartıya kaçmadan yapılırsa iyi olur.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, hukuk, eğitim konuları ve yurt dışı bağlantılı işleriniz için destekleyici bir gün olacak gibi görünüyor. Kendinize yeni hedefler ve yaşam amaçları koymanız için iyi bir gün.
Boğa
Merkür’ün Jüpiter ile kavuşumu iş ve kariyer hayatınız için destek geliyor. Kullanın bunu. Bugün ve hafta sonu, eğitimler almak istiyorsanız veya önemli görüşmeleriniz, toplantılarınız varsa yapın derim.
İkizler
Tanıtım, pazarlama işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Jüpiter ile birlikteliği yurt dışı bağlantılı işler konusunda önünüzü açıyor. Hadi iş başına
Yengeç
Kendinizi her şeye yetişmeye çalışırken bulabilirsiniz, bedensel ve ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin. Bugün finansal konularda çevrenizden göreceğiniz yardım yardımlar olabilir.
Aslan
Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade edebileceğiniz bir gün olacaktır. Hobilerinize vakit ayırmalısınız. İmzalı işleriniz, anlaşmalarınız, nişan ve evlilik konularıyla ilgilenmek için iyi bir gün. Hadi evlenin!
Başak
Canım başaklar, evinizin ihtiyaçlarını gidermek için iyi bir gün. Önemli iş görüşmeleriniz ve ticari atılımlarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz. Biraz koşturacaksınız ama iyi koşturma.
Terazi
Eğitimlere ve seminerlere katılabilir, kısa süreli seyahatler planlayabilirsiniz. İletişim trafiğinizin hızlanacağı bir gün olacak gibi keza sevgili aşk mevzuları da harlanıyor.
Akrep
Tatlı akrepler, yeni gelir kapıları arayabilir, daha fazla kazanç sağlamanın yolları üzerine kafa yorabilirsiniz. Taşınmak, gayrimenkul alım-satım işleriyle ilgilenmek iyi gelebilir.
Yay
Hedeflerinizi ve beklentilerinizi sorgulayabilir, kişisel işlerinizle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Aslında uzun süredir üzerinizdeki hımbıllığı bugün çok da güzel atarsınız. Ha gayret!
Oğlak
Ah oğlaklar ah! Yalnız kalıp kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Bu durum dinlenmek, işi gücü bir kenara bırakıp oturmak size göre olmasa da soluk alın biraz bırakın koşturmayı, az dinlenin.
Kova
Aslında bugün sizin için bayat Balık tadında bir gün ama mecburiyetler sıkıntı yaratabilir. Bugünü arkadaşlarınızla online görüşmeler yaparak daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.
Balık
Psikolojik destek almak, ruhani çalışmalar yapmak ve meditasyon çalışmaları için destekleyici bir gün olabilir. Sevgili balıklar hadi siz bugün kök çakranızın tozunu şöyle bir kıyı köşe alın. Ferahlarsınız.