Günlük burç yorumları (5 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

05.03.2021 - 00:30

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 1

Konuşurken abartmayın!

Şans gezegeni Jüpiter ve Merkür kavuşumda ilerleyecekler o nedenle güzel konuşmalar ama abartıya kaçmadan yapılırsa iyi olur.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar, hukuk, eğitim konuları ve yurt dışı bağlantılı işleriniz için destekleyici bir gün olacak gibi görünüyor. Kendinize yeni hedefler ve yaşam amaçları koymanız için iyi bir gün.

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 3

Boğa

Merkür’ün Jüpiter ile kavuşumu iş ve kariyer hayatınız için destek geliyor. Kullanın bunu. Bugün ve hafta sonu, eğitimler almak istiyorsanız veya önemli görüşmeleriniz, toplantılarınız varsa yapın derim.

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 4

İkizler

Tanıtım, pazarlama işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Jüpiter ile birlikteliği yurt dışı bağlantılı işler konusunda önünüzü açıyor. Hadi iş başına

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 5

Yengeç

 Kendinizi her şeye yetişmeye çalışırken bulabilirsiniz, bedensel ve ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin. Bugün finansal konularda çevrenizden göreceğiniz yardım yardımlar olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 6

Aslan

 Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade edebileceğiniz bir gün olacaktır. Hobilerinize vakit ayırmalısınız. İmzalı işleriniz, anlaşmalarınız, nişan ve evlilik konularıyla ilgilenmek için iyi bir gün. Hadi evlenin!

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 7

Başak

Canım başaklar, evinizin ihtiyaçlarını gidermek için iyi bir gün. Önemli iş görüşmeleriniz ve ticari atılımlarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz. Biraz koşturacaksınız ama iyi koşturma.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 8

Terazi

 Eğitimlere ve seminerlere katılabilir, kısa süreli seyahatler planlayabilirsiniz. İletişim trafiğinizin hızlanacağı bir gün olacak gibi keza sevgili aşk mevzuları da harlanıyor.

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 9

Akrep

Tatlı akrepler, yeni gelir kapıları arayabilir, daha fazla kazanç sağlamanın yolları üzerine kafa yorabilirsiniz. Taşınmak, gayrimenkul alım-satım işleriyle ilgilenmek iyi gelebilir.

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 10

Yay

 Hedeflerinizi ve beklentilerinizi sorgulayabilir, kişisel işlerinizle ilgilenmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Aslında uzun süredir üzerinizdeki hımbıllığı bugün çok da güzel atarsınız. Ha gayret!

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 11

Oğlak

 Ah oğlaklar ah! Yalnız kalıp kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Bu durum dinlenmek, işi gücü bir kenara bırakıp oturmak size göre olmasa da soluk alın biraz bırakın koşturmayı, az dinlenin.

 

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 12

Kova

Aslında bugün sizin için bayat Balık tadında bir gün ama mecburiyetler sıkıntı yaratabilir. Bugünü arkadaşlarınızla online görüşmeler yaparak daha keyifli bir hale getirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2021) - 13

Balık

 

Psikolojik destek almak, ruhani çalışmalar yapmak ve meditasyon çalışmaları için destekleyici bir gün olabilir. Sevgili balıklar hadi siz bugün kök çakranızın tozunu şöyle bir kıyı köşe alın. Ferahlarsınız.  

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