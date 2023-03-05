Günlük burç yorumları (5 Mart 2023)

Ay, aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün özellikle çevreniz tarafından bencil olduğunuzu düşündürtecek davranışlarda bulunabilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Sosyal çerçevenizde bazı insanlar sizden haklarında iyi haberler bekliyor olabilir bugün. Verdiğiniz sözleri yerine getirdiğinizden emin olun.
BOĞA
Uzun bir yolculuk yapacaksanız yanınızda birini götürmeniz sizin için en büyük avantaj sağlayacaktır Bir başınıza altından kalkamayacağız durumlar gelişebilir.
İKİZLER
Bugün, zorlu işleri tamamlamayı oldukça basit bulabilirsiniz. Bu ruh hali güven duygunuzu artırabilir. Kendinizi yaratıcı işlere verin.
YENGEÇ
Yakın bir akrabanız ile ufak bir mesele yüzünden tartışma çıkabilir. Ama bu meselenin altında aslında baya derin konularda kendini gösterecek olabilir.
ASLAN
Bugün çok mutlu olacaksınız diyebilirim. Zihinsel ve ruhsal sakinlik yaşayabilirsiniz. Hedef odaklı dikkatiniz mükemmel olacaktır da diyebilirim.
BAŞAK
Bugün ev hayvanlarınızla ilgili sabırlı olmanız ve aceleci kararlar vermekten kaçınmanız iyi olabilir. Seviyorsanız zorluğuna da katlanacaksınız.
TERAZİ
Gezi planlarınızda herhangi bir sorun olmayacak ama bazı konuşmalar sizi bu plandan vazgeçirtecek noktaya getirebilir. Asla vazgeçmeyin.
AKREP
Evle ilgili bir sorunla cebelleşirken doğru çözümler için tavsiye almak en iyisi. Bugün aklınız karışabilir. Bu durumlarda olduğunuz yerden hemen kaçın.
YAY
Bugünün büyük bir kısmı aile aktiviteleriyle geçecek gibi duruyor. Ek olarak, bazı teknolojik gelişmeler merakınızı uyandıracak. Hemen gidip almayın onu.
OĞLAK
Birine hayrına tavsiyede bulunmanız olası bugün. Ama o insandan bunun karşılığında olumsuz bir tepki alma olasılığınız mevcut. Bu işlere girmeyin.
KOVA
Bugün analitik düşüncenizi ve entelektüel gücünüzü kullanırsanız, akıllıca ve doğru kararlar vermek çok da zor olacaktır. Kendinize güvenin sadece.
BALIK
Bir arkadaşınıza kızgınsanız ruh haliniz onunla konuşmaya kalktığınızda bugün daha da bozulabilir. Bu nedenle arkadaşınızı gördüğünüzde uzaklaşın gidin.