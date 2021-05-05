Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2021)

05.05.2021 - 00:53
Duygularınızı abartmayın
Duygusal salınımlar söz konusu olabilir. Tutkulu ve bağımlı ilişkilere düşme riski var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddi anlamda çarpıcı bir anda güzel gelişmeler olabilir. Ama diğer yandan da kendinizi bazı yaptırımlar içinde görmenizde muhtemel. O nedenle bu hafta daha dikkatli olun canım koçlarım.
Boğa
Sosyal medya veya internet üzerinden yapacağınız ticari hareketlerde dikkatli olmanızda fayda var. Tam da kaş yapayım derken göz çıkaracağınız zamanlar. Canım boğalarım harcamalarda uslu durun.
İkizler
Evet bugün kafanızı toparlamakta hayli zorlanmanız olası. O nedenle öyle çok önemli büyük kararlar vermemeye çalışın. Özellikle de kariyer konusunda. Sevgili ikizlerim en iyisi kahvenizi yudumlayın. Relaks!
Yengeç
İyi yürekli yengeçlerim, eş ve eşinizin parasıyla ilgili ve aynı zamanda yurtdışı konularında işiniz varsa dikkat! Hele öğrenci bir yengeçseniz planlı olmanız gereken bir gün.
Aslan
Bürokratik konularda işlerinizde bazı sıkışmalar olabilir sevgili aslanlarım. O nedenle ya bilen birinden yardım alın ya da mümkünse bugün bu işlere el sürmeyin derim.
Başak
Sevgili başaklar, ikili ilişkilerinizde tam bir kafa karışıklığı yaşamanız muhtemel o nedenle eğer doğru dinler ve doğru düşünürseniz aslında çözüm yolu önünüzde açılacak.
Terazi
Çalışma ve kariyer konusunda hiç te fena bir gün yaşamayacaksınız denilebilir. Yeter ki dikkatinizi en üst seviyede tutun ve elinizden geleni ortaya koyun.
Akrep
Bugün aşk ve ilişkiler konularından uzak kalmanızda fayda var canım akreplerim. Şans oyunları vb. konulara yeltenmeyin bile. Bu günler bu işler için pek iyi olmayabilir.
Yay
Gayrimenkul ile ilgili konulara bugün eğilebilirsiniz. Evinizi derleyip toparlamak tadilat için fena bir günde değilsiniz. Arkadaş ve kardeşlerle fikir ayrılığı yaşamanız olası.
Oğlak
Bugün konuşmalarınız neticesinde aleni para kaybetmeye açık bir durumda olabilirsiniz. O nedenle oldukça temkinli ve sakin olmaya bakın. Nedir bu paradan sizin bu yıl çektiğiniz!
Kova
Kovalarım, bu halinizde hiç çekilmez ama, alıngan bir günden geçiyor olabilirsiniz. O nedenle mümkünse her şeyi çok da ciddiye almamaya bakın. Ve tabi harcamalarınız da olabildiğince dikkatli olun.
Balık
Bugün kendinizi yorgun ve bitkin hissetmeniz söz konusu olabilir. Sağlığınızla ilgili konulara ve özellikle kaliteli uykuya bu aralar önem verin. Sevgili balıklar kendinizi düşünün.