Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021)

05.04.2021 - 00:10
Ay boşlukta, yeni bir işe başlamayın!
Bugün Ay 10:03 ile 16:03 arasında boşlukta seyahat edecek. Mümkünse yeni bir şeylere başlamamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar bugün otorite figürleriyle ciddi bir sürtüşme içine girebilir ve kırılabilirsiniz. O nedenle biraz köşenizde kalıp sabırla bugünü geçirmenizde çok fayda var.
Boğa
Sevgili boğalar beklediğiniz bir haber gelebilir ve bu haber sayesinde önünüzde güzel bir tablo oluşabilir. Özellikle bu haber uzak yerlerden geliyorsa mutlaka ciddiye alın.
İkizler
Kıskançlığın kesinlikle alemi yok! Bugün sevgiliniz varsa alınganlık gösterip sorun yaratır bir halde olabilirsiniz. Veya resmi işlerde ısrarcı olmanızda mümkün. Sabırlı olun biraz.
Yengeç
Eşinizle, ortağınızla tartışma yaşamanız olası. “Vay efendim senin gözünün üstünde kaşın var. Neden daha önce göstermedin!” diyerek anlamsızca bir mücadele içine girebilirsiniz.
Aslan
Tamam bugün biraz her şey üst üste gelebilir. Ama bu durumu idare edecek güce de siz sahipsiniz nihayetinde. O nedenle ne kadar soğuk kanlı olursanız o kadar iyi.
Başak
İş ve çalışma koşullarınızda hoşluklar yaşamanız mümkün ama sağlığınıza aman dikkat özellikle omuz ve ense bölgesi sizi biraz rahatsız edecek gibi duruyor. İyi bakın kendinize.
Terazi
Aşk, ilişkiler konusunda sevgili teraziler uzun süreden sonra bugün artık güzel konuşmalar içine girebilir ve bu anlamda gerginlik varsa işin içinden rahat çıkabilirsiniz.
Akrep
Çekirdek ailenizle, aile büyüklerinizle olumlu bir diyalog için güzel bir gün olabilir. Özellikle onlardan bir şey isteyeceksiniz tam günü. Anlaşma sözleşme yaparken iyi okuyun yazılanları.
Yay
Sevgili yaylar, para konusunda hayallere kapılabilirsiniz. Özellikle internetten para kazanayım derken var olanı da yitirme riski de sizinle. Dikkatli olun sağlam düşünün.
Oğlak
Arkadaşlarınızla hoş vakit geçirmeniz mümkün ama diğer yandan da bekleyen işler önünüzde dağ gibi büyüyebilir. İşi ertelemek gibi bir şansınız varsa sallayın gitsin.
Kova
Sevgili kovalar bugün arzu ettiklerinizle, gerçeklerin ne kadar ayrı telden çaldıklarını fark edebilirsiniz. O nedenle daha gerçekçi olmayı tercih edin. Hayatta böyle bir şey değil mi zaten?
Balık
Bugün resmen kendinizle kavga edebilirsiniz sevgili balıklar. Etmeyin! Bunun ne size ne de çevresize bir faydası olmayacaktır emin olun. Sükûnetinizi öncelikle kendinize karşı koruyun.