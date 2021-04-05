Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Nisan 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

05.04.2021 - 00:10

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 1

Ay boşlukta, yeni bir işe başlamayın!

Bugün Ay 10:03 ile 16:03 arasında boşlukta seyahat edecek. Mümkünse yeni bir şeylere başlamamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 2

Koç

Sevgili koçlar bugün otorite figürleriyle ciddi bir sürtüşme içine girebilir ve kırılabilirsiniz. O nedenle biraz köşenizde kalıp sabırla bugünü geçirmenizde çok fayda var.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 3

Boğa

Sevgili boğalar beklediğiniz bir haber gelebilir ve bu haber sayesinde önünüzde güzel bir tablo oluşabilir. Özellikle bu haber uzak yerlerden geliyorsa mutlaka ciddiye alın.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 4

İkizler

Kıskançlığın kesinlikle alemi yok! Bugün sevgiliniz varsa alınganlık gösterip sorun yaratır bir halde olabilirsiniz. Veya resmi işlerde ısrarcı olmanızda mümkün. Sabırlı olun biraz.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 5

Yengeç

Eşinizle, ortağınızla tartışma yaşamanız olası. “Vay efendim senin gözünün üstünde kaşın var. Neden daha önce göstermedin!” diyerek anlamsızca bir mücadele içine girebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 6

Aslan

Tamam bugün biraz her şey üst üste gelebilir. Ama bu durumu idare edecek güce de siz sahipsiniz nihayetinde. O nedenle ne kadar soğuk kanlı olursanız o kadar iyi.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 7

Başak

İş ve çalışma koşullarınızda hoşluklar yaşamanız mümkün ama sağlığınıza aman dikkat özellikle omuz ve ense bölgesi sizi biraz rahatsız edecek gibi duruyor. İyi bakın kendinize.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 8

Terazi

Aşk, ilişkiler konusunda sevgili teraziler uzun süreden sonra bugün artık güzel konuşmalar içine girebilir ve bu anlamda gerginlik varsa işin içinden rahat çıkabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 9

Akrep

Çekirdek ailenizle, aile büyüklerinizle olumlu bir diyalog için güzel bir gün olabilir. Özellikle onlardan bir şey isteyeceksiniz tam günü. Anlaşma sözleşme yaparken iyi okuyun yazılanları.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 10

Yay

Sevgili yaylar, para konusunda hayallere kapılabilirsiniz. Özellikle internetten para kazanayım derken var olanı da yitirme riski de sizinle. Dikkatli olun sağlam düşünün.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 11

Oğlak

Arkadaşlarınızla hoş vakit geçirmeniz mümkün ama diğer yandan da bekleyen işler önünüzde dağ gibi büyüyebilir. İşi ertelemek gibi bir şansınız varsa sallayın gitsin.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 12

Kova

Sevgili kovalar bugün arzu ettiklerinizle, gerçeklerin ne kadar ayrı telden çaldıklarını fark edebilirsiniz. O nedenle daha gerçekçi olmayı tercih edin. Hayatta böyle bir şey değil mi zaten?

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2021) - 13

Balık

Bugün resmen kendinizle kavga edebilirsiniz sevgili balıklar. Etmeyin! Bunun ne size ne de çevresize bir faydası olmayacaktır emin olun. Sükûnetinizi öncelikle kendinize karşı koruyun.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER