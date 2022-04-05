Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 00:08
Bugün orta şeker kıvamında bir gün. İletişim biraz daha hızlanacak, aklımız biraz daha fazla oyunlar yapacak gibi görünmekte.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kısa vadeli planlar yapmanız gerekiyorsa kendinizi mümkün mertebe zamanlama konusunda doğru seçimler yaptığınıza emin olun derim.
Boğa
Maddi konularda bugün biraz sıkışmış ve kararsız kalmış olabilirsiniz. Eğer doğru bir planlama yaparsanız sizin için güzel haberler gelecektir.
İkizler
Bugün çok fazla “ben var ya ben…” diyeceğiniz bir gün olabilir. Egonuzla doğru bir biçimde konuştuğunuz taktirde iyi bir gün.
Yengeç
Daha durgun bir günden geçecek olabilirsiniz. Özellikle size yol gösterecek olan rüyalarınızı doğru yorumlamanız gerekebilir. İçinizi dinleyin.
Aslan
Yeni tanışmalar ve ilişkiler konusunda biraz çekimser davranabilirsiniz ve çoklukla kendinizi tutuk hissetmeniz olası. Bu tip işler varsa erteleyin.
Başak
Anne veya aile büyükleri ile ilgili bir meselenin içinden geçecek olabilirsiniz. Kendinize haksızlık edildiğini düşünüyorsanız bu konuda şimdilik susun.
Terazi
Bugün bazı konularda kendinizi ortaya koymak, anlatmak ifade etmek isteyebilirsiniz. Ne anlatıyorsanız tane tane anlatmaya bakın.
Akrep
Ortak kazançlar veya eşinizin geliri ile ilgili olarak önünüze bazı teklifler gelebilir. Bu konuda hareket almadan önce bilen birilerine danışın derim.
Yay
Sağlık konusunda üstünüze düşenleri yapmanız gerekebilecek bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu konuda ihmalkar davranmamaya bakın.
Oğlak
Çevrenizde gelişen olaylar özel hayatınıza kadar uzanacak olabilir. Bugün “iş başka aşk başka” diyebildiğiniz noktada kazanırsınız.
Kova
Aile ve aile büyükleriyle ilgili çözüm bekleyen konulara el atmanızda bugün ciddi fayda var. İhtiyacı olana el uzatmak size yakışandır.
Balık
İletişimde ufak tefek aksaklıklar olsa da kendinizi olayların daha derinlerine çekilirmiş gibi hissetmeniz olası. Yine de akılcı olmakta fayda var.