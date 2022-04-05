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Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 00:08

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 1

Bugün orta şeker kıvamında bir gün. İletişim biraz daha hızlanacak, aklımız biraz daha fazla oyunlar yapacak gibi görünmekte.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 2

Koç

Kısa vadeli planlar yapmanız gerekiyorsa kendinizi mümkün mertebe zamanlama konusunda doğru seçimler yaptığınıza emin olun derim.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 3

Boğa

Maddi konularda bugün biraz sıkışmış ve kararsız kalmış olabilirsiniz. Eğer doğru bir planlama yaparsanız sizin için güzel haberler gelecektir.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 4

İkizler

Bugün çok fazla “ben var ya ben…” diyeceğiniz bir gün olabilir. Egonuzla doğru bir biçimde konuştuğunuz taktirde iyi bir gün.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Daha durgun bir günden geçecek olabilirsiniz. Özellikle size yol gösterecek olan rüyalarınızı doğru yorumlamanız gerekebilir. İçinizi dinleyin.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 6

Aslan

Yeni tanışmalar ve ilişkiler konusunda biraz çekimser davranabilirsiniz ve çoklukla kendinizi tutuk hissetmeniz olası. Bu tip işler varsa erteleyin.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 7

Başak

Anne veya aile büyükleri ile ilgili bir meselenin içinden geçecek olabilirsiniz. Kendinize haksızlık edildiğini düşünüyorsanız bu konuda şimdilik susun.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 8

Terazi

Bugün bazı konularda kendinizi ortaya koymak, anlatmak ifade etmek isteyebilirsiniz. Ne anlatıyorsanız tane tane anlatmaya bakın.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 9

Akrep

Ortak kazançlar veya eşinizin geliri ile ilgili olarak önünüze bazı teklifler gelebilir. Bu konuda hareket almadan önce bilen birilerine danışın derim.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 10

Yay

Sağlık konusunda üstünüze düşenleri yapmanız gerekebilecek bir günden geçecek olabilirsiniz. Bu konuda ihmalkar davranmamaya bakın.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Çevrenizde gelişen olaylar özel hayatınıza kadar uzanacak olabilir. Bugün “iş başka aşk başka” diyebildiğiniz noktada kazanırsınız.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 12

Kova

Aile ve aile büyükleriyle ilgili çözüm bekleyen konulara el atmanızda bugün ciddi fayda var. İhtiyacı olana el uzatmak size yakışandır.

Günlük burç yorumları (5 Nisan 2022) - 13

Balık

İletişimde ufak tefek aksaklıklar olsa da kendinizi olayların daha derinlerine çekilirmiş gibi hissetmeniz olası. Yine de akılcı olmakta fayda var.

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