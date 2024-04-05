Günlük burç yorumları (5 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün kadınlar ile ilgili konularda şiddet haberleri çok fazla gündeme gelebilir. Sabah 08:40 ile öğle 14:15 saatleri arasında Ay boşlukta olacak, bu süreçte yaptığımız işlerden sonuç almak biraz güç olabilir. Öğleden sonra Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor, Ay tutulmasının etkisiyle beraber artık ilişkiler ve ortaklıklar konusunda karar verme zamanı geldi.

Bağımlılıklardan uzaklaşmak ve kendi rotanı belirlemek adına doğru planlar ve stratejiler geliştirmelisin. Bugün öfkeni, gerilimini daha çok içinde yaşamayı tercih edebilirsin ancak bir süre sonra bütün bunları yönetmeye çalışmak güç olabilir.