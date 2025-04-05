Günlük burç yorumları (5 Nisan 2025)

Boğa: Sakin ve huzurlu bir gün geçirmek isteyebilirsin, ancak dış etkenler seni buna pek de izin vermeyebilir. Maddi konularla ilgili bazı düşünceler zihnini kurcalayabilir ve geleceğe dair bir plan yapma ihtiyacı hissedebilirsin. Güvendiğin birinden alacağın tavsiye, sana beklenmedik bir çözüm sunabilir. Gün içinde aldığın kararlarda duygularını ikinci plana atmak isteyebilirsin ama sezgilerine de kulak vermekte fayda var.