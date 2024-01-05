Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 5 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 1

Bugün 14:41 ile 15:40 saatleri arasında ay boşlukta olacak. Bitirmek ve düzenlemek istediğiniz işleri bu saatler dışında tamamlayabilirsiniz. 

Günün ilk yarısında ay terazi burcunda ilerlerken başkalarından destek alarak hareket edebileceğimiz etkiler mevcut, ay boşluktaki zamanını bitirip normal seyrine döndüğünde satürn ile olan olumlu açısı duygusal olarak daha emin kararlı adımlar atmamıza yardımcı olacaktır. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 2

KOÇ

Sevgili Koç, günün ilk saatlerinde partneriniz veya ortaklarınız ile daha yakından ilgilenip işlerinizi bitirebilmek için yardım alacaksınız. Öğleden sonra 14:41 ve 15:40 saatleri arasında yatırımlar ve para yönetimleri ile ilgili karar almamalısınız. Atacağınız adımlar sonuçsuz kalabilir. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bugün genel hissiyatınız gerilimli, tamamlamak istediğiniz işler konusunda yorgun hissedebilirsiniz. 14:41 ile 15:40 saatleri arasında ay boşlukta olacak bu süreçte yürütmeye çalıştığınız işler başkalarından beklediğiniz yardımlar sonuçsuz kalabilir. 15:40 sonrasında partneriniz ve ortaklarınızdan duygusal destek alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, günün ilk saatlerinde yatırımlar ve harcama konusu sizi yorabilir, aşk hayatınızda duygusal gerilimler olabilir; 14:41 ile 15:40 saatleri arasında ay boşlukta olacak, tamamlayacağınız işler ile ilgili bu saatler dışında kalan süre sizin için daha verimli olacaktır. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç bugün eşiniz veya partneriniz ile duygusal gerilimler yaşayabilirsiniz. Bunları çözümlemek adına ayın boşlukta olduğu saatleri dikkate alın. Bu saatlerde (14:41 ile 15:40 saatleri arasında ay boşlukta olacak) bir girişimde bulunmayın. Öğleden sonra üretkenliğiniz ve aşk hayatınız ile ilgili destek alacaksınız. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan, bugün yakın çevreniz ile duygusal gerilim yaşayabilirsiniz. 15:40 sonrası bu konuları çözümlemek için destek alabileceksiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, Günün ilk saatlerinde maddi kaynaklar ile ilgili kayıplar olabilir; 15:40 sonrasında yakın çevrenizden fikir alabilir, onların yardımı ile olası krizleri çözümleyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi fiziksel olarak günün ilk saatlerinde güçsüz hissedebilirsiniz; 15:40 sonrasında sağlınız ile ilgili daha iyi hissedeceksiniz, maddi konular ile daha yakından ilgileneceksiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 9

AKREP

Sevgili Akrep günün ilk saatlerinde iç dünyanız ile hesaplaşma halinde olacaksınız 14:41 ile 15:40 saatleri arasında ay boşlukta olacak bu saatler aralığında atacağınız adımlar sonuçsuz kalabilir. Akşam saatlerinde partneriniz ile ilgili konuları konuşabilir ve çözüm bulabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız ile ilgili krizler olabilir; bu durum sonrasında içsel olarak hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. 14:41 ile 15:40 saatleri arasında ay boşlukta olacak, bu saatler sonrasında enerjinizi ailenize yönlendireceksiniz, duygusal partnerinizden yardım alacaksınız. 

 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 11

OĞLAK

Sevgili Oğlak, Kariyer hayatınızda engellendiğinizi gücünüzü kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar ve sosyal çevrenizden beklediğiniz yardım 14:41 ile 15:40 saatleri arasında sonuçsuz kalabilir; beklentilerinizi bu saatten sonra dile getirmeniz daha doğru olacaktır. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 12

KOVA

Sevgili Kova, özgürlüğünüzün kısıtlandığını, idealleriniz konusunda karamsar olabilirsiniz. 14:41 ile 15:40 saatleri arasında kariyerinizde atacağınız adımlar sonuçsuz kalabilir, işiniz ile ilgili konuları bu saatten sonra yapmanız daha doğru olacaktır. 

Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, öğle saatlerine kadar vergi sigorta mali krizler ile ilgilenebilir, bunları çözümlemek için sosyal çevreniz ile gerilim yaşayabilirsiniz. 14:41 ile 15:40 saatleri arasında eğitimler ve seyahatler, yeni başlangıçlar için adım atmayın bekleyin. 15:40’tan sonra sizi destekleyen somut çözümler üretebilmeniz için arkadaşlarınızdan küçük yardımlar gelecektir. 

DAHA FAZLA GÖSTER