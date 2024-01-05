Günlük burç yorumları (5 Ocak 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 5 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Bugün 14:41 ile 15:40 saatleri arasında ay boşlukta olacak. Bitirmek ve düzenlemek istediğiniz işleri bu saatler dışında tamamlayabilirsiniz.
Günün ilk yarısında ay terazi burcunda ilerlerken başkalarından destek alarak hareket edebileceğimiz etkiler mevcut, ay boşluktaki zamanını bitirip normal seyrine döndüğünde satürn ile olan olumlu açısı duygusal olarak daha emin kararlı adımlar atmamıza yardımcı olacaktır.