Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 01:38

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 1

Ay Başak burcundaki seyrine devam ediyor. İletişim ve haberleşme oldukça yoğun.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 2

Koç

Girişkenliğinizi ve pratik zekanızı daha işlevsel kullanacağınız alanlarda çalışmanız/hizmet vermeniz olası.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Olumlu ve tatmin sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Objektif tutum her zaman işe yaramayabilir. Aile içinde köprü kurmanız gereken konuları gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Hayallerinize yakın çevrenizden destek var. İdeallerinizi paylaşabileceğiniz samimi ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Ekonomik durumunuzu etkileyen durumlar söz konusu. İş hayatında ve sosyal gruplarda dalgalanmalara dikkat.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 7

Başak

Günün akışına ayak uydururken telaşlı ve aceleci olmamanızda fayda var. Zaten yeterince hızlı ve aktif bir zihne sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Kendinizi aşmak ve daha iyi olmak için planlar yapabilirsiniz. İçe dönük bir enerji bunu gerçekleştirmenize aracı olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Beklentilerinizi daha gerçekçi bir seviyeye getirebilir, yakın etkileşim kuracağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 10

Yay

Emek ve çalışmalarınızın karşılığı somut şekilde karşınıza çıkabilir. Maddi manevi tatmin olacağınız gelişmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Değişim ve dönüşüm kapıda. Öğrenilen bilgiler ve edinilen deneyimler farklı bir dünyanın kapısını aralayabilir.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 12

Kova

Kıyıda köşede kalmış sırlar kendini hissettirebilir. Yanlış anlamalar ve yanılsamalara karşı dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 13

Balık

Eşiniz ya da beraber çalıştığınız insanlarla ortak kanıya varmak uğraştırıcı olabilir. Yaratıcılığı doğrudan aktarmak yerine yansıtabilirsiniz.

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