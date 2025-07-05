Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2025)

Terazi

Bugün sosyalleşmek ve insanlarla etkileşimde olmak seni hem mutlu edecek hem de zihinsel olarak besleyecek. Bir davet ya da arkadaş grubuyla yapılacak bir etkinlik gündeme gelebilir. Yeni tanıştığın kişilerle kuracağın bağlar uzun vadeli dostluklara dönüşebilir. İş hayatında ekip çalışmaları ön plana çıkabilir ve senin diplomatik yönün burada çok işe yarayacak. Aşk hayatında ise keyifli bir uyum yakalanabilir. Partnerinle birlikte dışarıda vakit geçirmek ilişkinize neşe katacak. Yalnızsan, sosyal bir ortamda göz göze geleceğin biri seni şaşırtabilir. Bugün denge, uyum ve paylaşım günü.