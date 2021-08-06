Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021

06.08.2021 - 08:56
Dertli insanları dinleyebilirsiniz
Ay’ın konumu gereği, bugün dert anası-babası olmanız pek mümkün. Size düşende kahve içerken dinlemek olacak.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Özellikle baba veya patron figürleriyle ilişkinize bugün dikkat edin derim. Bazı huzursuzluklar yaşamanız pek mümkün. Kendinizi fazla sıkıştırmayın.
Boğa
Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle olan ilişkilerde sorunlar yaşamanız olası o nedenle daha dikkatli ve sabırlı olmanızda bugün yarar var.
İkizler
Sosyal alanda ve internette alış veriş mevzularında bugün dikkatli davranmanız size çok şey katacaktır. Harcamalara biraz daha dikkat!
Yengeç
Bugün kariyer iş, güç mevzularında manasız bir gerginlik ve çözümsüzlük yaşamanız olası. Ama büyük resmi gördüğünüz taktirde kazanan sizsiniz.
Aslan
Bugün patronlarla, yöneticilerle kavga etmediğiniz sürece kesinlikle iyi bir gün geçirdiğinizi söylememiz mümkün.
Başak
Bugün kafanızın içinde sanki sessiz bombalar patlıyormuş gibi gelebilir. Durduk yere öfkelenmeniz ve agresifleşmeniz çok mümkün
Terazi
İşle ilgili bazı çok bilmişler size maddi, manevi her konuda akıl verebilir ve yardım edecekleri yerde asabınızı daha da bozabilirler.
Akrep
Bugün o yana bu yana dilekçe vermeniz gerekiyorsa, yani büyük şirketler devlet kapısıyla işiniz varsa halletmeniz sizin için gayet iyi olur.
Yay
Kafanızın karıştığı, ne yapacağınızı tam olarak kestiremeyeceğiniz bir pozisyona düşebilirsiniz. Çevrenizle uyumlu olmaya bakın.
Oğlak
İlişkinizle ilgili, özellikle eşinizin ihtiyaçlarını da işin içine alabilecek şekilde kendinizi bugün hazırlayın. Konuşmak ve dinlemek iyi çözüm.
Kova
Evcil hayvanlar veya çalışma hayatınızla ilgili bazı sıkıntılı gibi duran gelişmeler olsa da, doğru kararlar verdiğiniz taktirde sorun yaşamazsınız.
Balık
Şansla ilgisi olan ne oyunlara, ne de işlere bugün elleşmeyin derim. Bazı fırsat gibi görünen gelişmeler sizi zor durumda bırakabilir.