Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021

Astrolog Murat İpek'ten 5 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

06.08.2021 - 08:56

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 1

Dertli insanları dinleyebilirsiniz

Ay’ın konumu gereği, bugün dert anası-babası olmanız pek mümkün. Size düşende kahve içerken dinlemek olacak.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 2

Koç

Özellikle baba veya patron figürleriyle ilişkinize bugün dikkat edin derim. Bazı huzursuzluklar yaşamanız pek mümkün. Kendinizi fazla sıkıştırmayın.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 3

Boğa

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle olan ilişkilerde sorunlar yaşamanız olası o nedenle daha dikkatli ve sabırlı olmanızda bugün yarar var.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 4

İkizler

Sosyal alanda ve internette alış veriş mevzularında bugün dikkatli davranmanız size çok şey katacaktır. Harcamalara biraz daha dikkat!

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 5

Yengeç

Bugün kariyer iş, güç mevzularında manasız bir gerginlik ve çözümsüzlük yaşamanız olası. Ama büyük resmi gördüğünüz taktirde kazanan sizsiniz.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 6

Aslan

Bugün patronlarla, yöneticilerle kavga etmediğiniz sürece kesinlikle iyi bir gün geçirdiğinizi söylememiz mümkün.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 7

Başak

Bugün kafanızın içinde sanki sessiz bombalar patlıyormuş gibi gelebilir. Durduk yere öfkelenmeniz ve agresifleşmeniz çok mümkün

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 8

Terazi

İşle ilgili bazı çok bilmişler size maddi, manevi her konuda akıl verebilir ve yardım edecekleri yerde asabınızı daha da bozabilirler.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 9

Akrep

Bugün o yana bu yana dilekçe vermeniz gerekiyorsa, yani büyük şirketler devlet kapısıyla işiniz varsa halletmeniz sizin için gayet iyi olur.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 10

Yay

Kafanızın karıştığı, ne yapacağınızı tam olarak kestiremeyeceğiniz bir pozisyona düşebilirsiniz. Çevrenizle uyumlu olmaya bakın.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 11

Oğlak

İlişkinizle ilgili, özellikle eşinizin ihtiyaçlarını da işin içine alabilecek şekilde kendinizi bugün hazırlayın. Konuşmak ve dinlemek iyi çözüm.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 12

Kova

Evcil hayvanlar veya çalışma hayatınızla ilgili bazı sıkıntılı gibi duran gelişmeler olsa da, doğru kararlar verdiğiniz taktirde sorun yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları - 6 Ağustos 2021 - 13

Balık

Şansla ilgisi olan ne oyunlara, ne de işlere bugün elleşmeyin derim. Bazı fırsat gibi görünen gelişmeler sizi zor durumda bırakabilir.

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