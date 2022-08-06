Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 06.08.2022 - 01:20
Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Ya hep ya hiç şeklinde düşünebilir, bu doğrultuda hareket etmek isteyebilirsiniz. Azimli ve hırslı hissedebilirsiniz.
Koç
Kuytu kenarda kalan konular gündeminize gelebilir, gizli olan her şey ilginizi çekebilir.
Boğa
İkili ilişkilerin nabzını tutmak isteyebilirsiniz, bu esnada akışta kalmak önem arz ediyor.
İkizler
İş hayatında haddinden fazla sorumluluk almaya dikkat edin, sınırlarınızı yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz.
Yengeç
Duygularınızı paylaşmak, gruplarda olmak yerine daha samimi ortamlarda bulunmayı tercih edebilirsiniz.
Aslan
Ailenizi ilgilendiren konularda olası kriz ve kaoslara karşı soğukkanlı olun derim. Fevri çıkışlara dikkat.
Başak
Kardeşler ve yakın çevrenizle oldukça keyifli aktivitelerde bulunabilir, huzur dolu vakit geçirebilirsiniz.
Terazi
Devamlılığını arzuladığınız finansal konularda desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz, inisiyatif almakta fayda var.
Akrep
Yeni tanıştığınız insanlara şüpheci yaklaşabilirsiniz ancak olumlu ilişkiler kurmanız mümkün.
Yay
Fedakarlık arzusunun yoğunluğu sınırlarınızı genişletmenizi sağlayabilir, ben demek yerine biz demeyi tercih edebilirsiniz.
Oğlak
Sosyal ortamlar ve gruplarda organizasyon gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
Kova
Toplumsal imajınızı etkileyen her türlü fırsatın peşine düşebilir, sonuç odaklı kararlar alabilirsiniz.
Balık
Uluslararası ilişkiler, uzun seyahatler gündeminizde olabilir. Yeni eğitimler için araştırmalar yapabilirsiniz.