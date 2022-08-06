Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.08.2022 - 01:20

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 1

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Ya hep ya hiç şeklinde düşünebilir, bu doğrultuda hareket etmek isteyebilirsiniz. Azimli ve hırslı hissedebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 2

Koç

Kuytu kenarda kalan konular gündeminize gelebilir, gizli olan her şey ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 3

Boğa

İkili ilişkilerin nabzını tutmak isteyebilirsiniz, bu esnada akışta kalmak önem arz ediyor.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 4

İkizler

İş hayatında haddinden fazla sorumluluk almaya dikkat edin, sınırlarınızı yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 5

Yengeç

Duygularınızı paylaşmak, gruplarda olmak yerine daha samimi ortamlarda bulunmayı tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 6

Aslan

Ailenizi ilgilendiren konularda olası kriz ve kaoslara karşı soğukkanlı olun derim. Fevri çıkışlara dikkat.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 7

Başak

Kardeşler ve yakın çevrenizle oldukça keyifli aktivitelerde bulunabilir, huzur dolu vakit geçirebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 8

Terazi

Devamlılığını arzuladığınız finansal konularda desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz, inisiyatif almakta fayda var. 

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 9

Akrep

Yeni tanıştığınız insanlara şüpheci yaklaşabilirsiniz ancak olumlu ilişkiler kurmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 10

Yay

Fedakarlık arzusunun yoğunluğu sınırlarınızı genişletmenizi sağlayabilir, ben demek yerine biz demeyi tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 11

Oğlak

Sosyal ortamlar ve gruplarda organizasyon gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 12

Kova

Toplumsal imajınızı etkileyen her türlü fırsatın peşine düşebilir, sonuç odaklı kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2022) - 13

Balık

Uluslararası ilişkiler, uzun seyahatler gündeminizde olabilir. Yeni eğitimler için araştırmalar yapabilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER