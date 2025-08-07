Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2025)

Balık: Bugün ailevi meseleler ön plana çıkabilir. Evde yapılacak değişiklikler ya da geçmişten gelen konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise daha korumacı ve hassas davranabilirsiniz; duygularınızı ifade etmek için doğru zamanı bekleyin. Bugün iç huzurunuzu sağlamak için ortamınızı düzenlemek, sakin bir müzik dinlemek veya meditasyon yapmak size iyi gelebilir. Gün sonunda kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedeceksiniz. Duygusal bağlarınızla yüzleşmek sizi hem rahatlatacak hem de derinleştirecek.