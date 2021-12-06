Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 00:02

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 1

Yediklerinize, içtiklerinize dikkat!

Malum ağ boğa burcunda, ne yapmıyoruz? Yerken, içerken ve para konularında abartmıyoruz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 2

Koç

Başkalarıyla etkileşim kurmak, bakış açınızı genişletecek ve istediğiniz şeyler konusunda yalnız olmadığınızı fark etmenize yardımcı olacaktır.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 3

Boğa

Bugün planlarınızı gizli yapın. Ne yaptığınızı ne kadar az kişi bilirse, o kadar az müdahale alırsınız ve hedeflerinize ulaşma olasılığınız o kadar artar.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 4

İkizler

Maddi anlamda kafa karışıklığı yaşamaya pek müsait bir gün. Kendinizi olabildiğince gerçekçi bir noktada tuttuğunuza emin olun.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Deneyimlere güvenerek doğru yolu bugün bulabilirsiniz. Ayrıca, yaşam tarzınıza uygun ve etkileşimde bulunduğunuz insanları göz ardı etmeyin.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 6

Aslan

Bugün inişler ve çıkışlar kafanızı karıştırabilir. Ortalık sakinleşene ve herkesin ne yaptığı hakkında daha iyi bir fikriniz olana kadar sessiz kalın.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 7

Başak

Zamanınız kısıtlı olabilir, ancak şimdi meseleleri netleştirmek, işleri bitirmek 2022'de çok işinize yarayacak.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 8

Terazi

Seyahat etmek, sevmek ve hayatın sunduğu şeylerin tadını çıkarmak gündeminizin bir parçası olmalıdır.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 9

Akrep

Sandığınızdan daha fazla insan iş için size güveniyor. Ben odaklı olmayı bırakmanız gereken bir gün.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 10

Yay

Uyum sağlamak ve mükemmel olmak istiyorsanız sorular sormalı ve etrafınızdaki herkesin ne düşündüğünü ve yaptığını öğrenmelisiniz.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Sabrınızı sınayan veya inançlarınızı sorgulayan hiç kimseye boyun eğmeyin. Birisi size ait olmayan sorumlulukları üstünüze yıkmaya kalkabilir.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 12

Kova

Bugün karar vermekten veya harekete geçmekten kaçının derim. Ne yapılması gerektiğini ve nasıl yapılacağını doğru değerlendirmeye bakın.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021) - 13

Balık

Hiçbir şeyi şansa bırakmayın. Stratejinizi uygulayın ve hayatınızı hem profesyonel hem de kişisel olarak daha iyi hale getirebilirsiniz.

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