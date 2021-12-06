Günlük burç yorumları (6 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 06.12.2021 - 00:02
Yediklerinize, içtiklerinize dikkat!
Malum ağ boğa burcunda, ne yapmıyoruz? Yerken, içerken ve para konularında abartmıyoruz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Başkalarıyla etkileşim kurmak, bakış açınızı genişletecek ve istediğiniz şeyler konusunda yalnız olmadığınızı fark etmenize yardımcı olacaktır.
Boğa
Bugün planlarınızı gizli yapın. Ne yaptığınızı ne kadar az kişi bilirse, o kadar az müdahale alırsınız ve hedeflerinize ulaşma olasılığınız o kadar artar.
İkizler
Maddi anlamda kafa karışıklığı yaşamaya pek müsait bir gün. Kendinizi olabildiğince gerçekçi bir noktada tuttuğunuza emin olun.
Yengeç
Deneyimlere güvenerek doğru yolu bugün bulabilirsiniz. Ayrıca, yaşam tarzınıza uygun ve etkileşimde bulunduğunuz insanları göz ardı etmeyin.
Aslan
Bugün inişler ve çıkışlar kafanızı karıştırabilir. Ortalık sakinleşene ve herkesin ne yaptığı hakkında daha iyi bir fikriniz olana kadar sessiz kalın.
Başak
Zamanınız kısıtlı olabilir, ancak şimdi meseleleri netleştirmek, işleri bitirmek 2022'de çok işinize yarayacak.
Terazi
Seyahat etmek, sevmek ve hayatın sunduğu şeylerin tadını çıkarmak gündeminizin bir parçası olmalıdır.
Akrep
Sandığınızdan daha fazla insan iş için size güveniyor. Ben odaklı olmayı bırakmanız gereken bir gün.
Yay
Uyum sağlamak ve mükemmel olmak istiyorsanız sorular sormalı ve etrafınızdaki herkesin ne düşündüğünü ve yaptığını öğrenmelisiniz.
Oğlak
Sabrınızı sınayan veya inançlarınızı sorgulayan hiç kimseye boyun eğmeyin. Birisi size ait olmayan sorumlulukları üstünüze yıkmaya kalkabilir.
Kova
Bugün karar vermekten veya harekete geçmekten kaçının derim. Ne yapılması gerektiğini ve nasıl yapılacağını doğru değerlendirmeye bakın.
Balık
Hiçbir şeyi şansa bırakmayın. Stratejinizi uygulayın ve hayatınızı hem profesyonel hem de kişisel olarak daha iyi hale getirebilirsiniz.