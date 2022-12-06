Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 1

Ay, Boğa burcundaki transitine devam ediyor. Temel nitelikli başlangıçlar ve süreklilik gerektiren işler için oldukça destekleyici.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Harcamalarınızda aşırıya kaçmamanızda fayda var. Finansal durumlarınızdaki güvenliğinizi korumak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Baş rolü olduğunuz gelişmelerin ortasında kalabilirsiniz. Bencillik ile özdeğer arasında bir denge kurmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Yanlış anlaşılmalar giderilebilir, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda huzura erebilirsiniz. Mental anlamda rahatlatıcı etkiler mevcut.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Sosyal projelerde yer alarak yardım organizasyonlarında bulunabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde iyileşmeden bahsetmek mümkün.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Kariyer hayatında ani gelişen amaçlar doğrultusunda çalışmalarınıza yön verebilirsiniz. Aile desteği ile hareket edeceğiniz durumlar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Sabit fikirli olduğunuz konularda başka görüşleri benimseyeceğiniz gelişmeler yaşanabilir, fikirsel anlamda açık olmanızda yarar var.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Bazı yüzleşmeler beraberinde bazı farkındalıkların yaşanmasını sağlayabilir. Çıkar çatışmalarına karşı dikkatli olun derim.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 9

AKREP

Duygusal anlamda tatmin edilmeye ihtiyaç duyabilirsiniz, özel ilişkilerinize gösterdiğini özen artabilir ancak aşırıya kaçmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 10

YAY

İş hayatının temposu sağlığınızı tetikleyici bir unsur haline gelebilir, yeni bir rutin veya düzeni benimsemeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Başkalarının sorumluluğunu üstlenmekten keyif alabilirsiniz ancak sınırları yeniden şekillendirmenizin şart olduğu durumlar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 12

KOVA

Aile ve ev yaşamı hakkında düşündüğünüz konular olabilir. Gayrimenkul ve yer değiştirme söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (6 Aralık 2022) - 13

BALIK

Ticari faaliyetlerde iyi sonuçlar elde etmek mümkün, anlamlı ve olumlu iletişim için destekleyici faktörler mevcut.

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